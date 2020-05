Tính đến 6 giờ sáng 18-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 316.507 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 4.798.135 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 17-5, số ca tử vong tăng 2.794 người, số ca nhiễm tăng 53.619 người. Hiện đại dịch đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Thế giới đã có 1.855.059 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 28.435 người so với ngày 17-5.



Một trạm xét nghiệm COVID-19 ở TP New York, Mỹ (Ảnh chụp ngày 13-5). Ảnh: ABC

Mỹ tuyên bố không tăng thêm ca nhiễm ở các bang mở cửa trở lại

Trang thống kê Worldometer đến sáng 18-5 (giờ Việt Nam) cho biết Mỹ trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 19.043 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm ở đây lên 1.526.816. Số ca tử vong cũng tăng 860 người, lên 90.973. Đây là lần đầu tiên Mỹ ghi nhận số ca tử vong trong một ngày dưới 1.000 người.

Bang New York - vùng dịch nghiêm trọng nhất Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca tử vong trong ngày giảm mạnh (191 người chết trong 24 giờ qua), đưa tổng số người thiệt mạng ở đây lên 28.325. Số ca nhiễm ở New York hiện dừng ở 359.835, tăng 1.736 trường hợp trong 24 giờ qua.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar ngày 17-5 tuyên bố không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới ở các bang mới mở cửa trở lại, theo đài CNN. Dù vậy, quan chức này cũng thừa nhận vẫn còn quá sớm để xác định tình hình dịch bệnh tại những nơi này sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới.

Theo ông Azar, một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo thành công cho việc mở cửa lại nền kinh tế là tăng cường theo dõi y tế các trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng để tiến hành cách ly kịp thời. Đồng thời, công tác xét nghiệm cũng cần được mở rộng để phát hiện các ca nhiễm không triệu chứng.

CNN cho biết đa số 50 bang tại Mỹ đã bắt đầu cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại và người dân được di chuyển tự do. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 14 bang đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết theo hướng dẫn của chính quyền liên bang về nới lỏng hạn chế an toàn.

Nga khẳng định có vaccine COVID-19 vào tháng 8

Tờ The Moscow Times đến sáng 18-5 (giờ Việt Nam) cho biết Nga trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 9.709 ca nhiễm COVID-19 và 94 trường hợp tử vong mới. Hiện tổng số ca nhiễm và số người tử vong ở nước này lần lượt là 281.752 và 2.631. Nga đến nay tiếp tục là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Thủ đô Moscow vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch với tổng cộng 142.824 ca nhiễm COVID-19 và 1.503 nạn nhân thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Sputnik mới đây, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và vi sinh học Nga Alexander Ginsburg nếu không gặp vấn đề gì và công tác thử nghiệm diễn ra suôn sẻ thì Nga sẽ sản xuất thành công vaccine COVID-19 vào tháng 8 năm nay.

Dù vậy, ông Ginsburg chia sẻ khó có thể tổ chức tiêm phòng cho người dân ngay lập tức nhưng Bộ Y tế Nga cam kết đề ra phương án cụ thể để tập trung nguồn lực, đẩy mạnh tối đa công suất sản xuất vaccine.

Trước đó vào ngày 12-5, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cũng từng khẳng định vaccine COVID-19 được điều chế tương đối hoàn chỉnh có thể sẽ xuất hiện ở nước này vào khoảng cuối tháng 7.

Lo ngại đợt dịch COVID-19 thứ hai, Trung Quốc gấp rút tích trữ lương thực

Đến sáng 18-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer cho biết Trung Quốc trong 24 giờ qua ghi nhận 6 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ở đây lên 82.947. Tổng số người tử vong ở Trung Quốc vẫn dừng ở 4.633.

Ngày 17-5 (giờ địa phương), hãng tin Reuters cho hay chính phủ Trung Quốc gần đây đã có động thái kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tăng cường sản xuất và nhập thêm các mặt hàng như đậu nành, dầu đậu nành và bắp. Reuters nhận định đây có thể là bước chuẩn bị cho kịch bản COVID-19 tái bùng phát ở nước này. '

Trong khi đó, đại diện từ một công ty lương thực ở Trung Quốc cho hay nước này đang nỗ lực chuẩn bị để tránh tình trạng nguồn cung thực phẩm sụp đổ do các hải cảng hay nhà cung cấp phải đóng cửa.