Tờ Economic Times đưa tin nhiều Thượng nghị sĩ Mỹ (TNS) ngày 10-3 đã đưa ra một loạt dự thảo nghị quyết tại Thượng viện lên án các hành động đang gia tăng của Trung Quốc nhằm quân sự hóa Biển Đông.

Các dự thảo nghị quyết cũng có nội dung nhằm đối phó các hành vi kinh tế của Bắc Kinh làm méo mó thị trường toàn cầu và gây tổn hại đến các doanh nghiệp Mỹ.

Về vấn đề Biển Đông

Các TNS Rick Scott, Josh Hawley, Dan Sullivan, Thom Tillis và Roger Wicker hôm 10-3 đã đưa ra dự thảo nghị quyết nhắm đến Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.

Dự thảo nghị quyết đã hoan nghênh Hải quân và lực lượng tuần duyên Mỹ vì những nỗ lực đảm bảo hoạt động tự do hàng hải, từ đó gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ không khoan nhượng việc Trung Quốc mở rộng quyền lực ở các vùng biển ngoài biên giới lãnh hải hợp pháp của mình.



Thượng nghị sĩ Rick Scott. Ảnh: AP

Phát biểu trong buổi giới thiệu dự thảo nghị quyết, TNS Scott cho biết: “Chính quyền Trung Quốc, đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình, tiếp tục quân sự hóa Biển Đông và tham vọng mở rộng chủ quyền lãnh thổ trong khu vực”.



“Hành động quá khích và trái pháp luật này không thể dung thứ được. Ngày hôm nay, tôi tự hào khi dẫn dắt các đồng nghiệp của mình trong một dự thảo nghị quyết hoan nghênh những người đàn ông và phụ nữ chăm chỉ của Hải quân và lực lượng tuần duyên Mỹ đã làm việc để bảo vệ các quyền tự do của chúng ta, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng tới Tổng Bí thư Tập rằng hành động gây hấn của ông ấy không thể tiếp diễn” – ông Scott nhấn mạnh.



TNS Sullivan cáo buộc rằng trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường các hành động gây hấn chống lại các quốc gia hòa bình láng giềng nhằm mở rộng ảnh hưởng và phá hoại pháp quyền ở Biển Đông.



Theo TNS Tillis, những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của Lực lượng vũ trang Mỹ triển khai ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền tiếp cận các hành lang thương mại quan trọng như Biển Đông. Trung Quốc có liên quan trong các tranh chấp lãnh thổ gay gắt ở cả Biển Đông và biển Hoa Đông. Bắc Kinh đã xây dựng và quân sự hóa nhiều đảo và rạn san hô mà họ kiểm soát trong khu vực.



TNS Wicker cho biết: “Những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông là vô căn cứ và đe dọa trật tự quốc tế. Mỹ phải quy trách nhiệm cho Bắc Kinh về các hành vi mở rộng trái phép của họ, và tôi hoan nghênh Hải quân và lực lượng tuần duyên đã làm việc để duy trì cán cân quyền lực ở khu vực Thái Bình Dương”.

Về lĩnh vực thương mại, công nghệ

Theo Economic Times, một nhóm gồm tám thành viên đảng Cộng hòa cùng ngày đã giới thiệu lại "Dự luât STRATEGIC" – nghĩa là Chiến lược – nhằm tăng cường mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh khu vực trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ và thúc đẩy những sáng kiến khác về kinh tế, địa chính trị để kiềm chế Trung Quốc.

Các điều khoản chính của dự luật này liên quan việc đối phó các hành vi kinh tế của Trung Quốc làm méo mó thị trường toàn cầu và gây tổn hại cho các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là hành vi trộm cắp quyền sở hữu trí tuệ, trợ cấp và tài trợ hàng loạt của chính phủ đối với các công ty Trung Quốc.

Đồng thời, dự luật cũng đối mặt với cạnh tranh công nghệ bằng cách tăng cường hợp tác công nghệ với các đồng minh và đối tác.



Dự luật cũng tìm cách bảo vệ các thể chế Mỹ khỏi ảnh hưởng tiêu cực và trái luật của Trung Quốc, đồng thời củng cố vị thế của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm bảo vệ lợi ích, đồng minh và đối tác của mình.



Thượng nghị sĩ Jim Risch. Ảnh: BLOOMBERG

TNS Jim Risch - thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng các TNS Mitt Romney, Todd Young, Dan Sullivan, Mike Rounds, Roger Wicker, Marco Rubio, Bill Hagerty và Rob Portman ngày 10-3 đã giới thiệu lại dự luật trên.



“Trung Quốc đặt ra một mối đe dọa chưa từng có đối với không chỉ các giá trị và lợi ích của Mỹ mà còn hệ thống quốc tế tự do và cởi mở, vốn có đặc trưng là tự do cá nhân và pháp quyền - điều mà Mỹ đã xây dựng cẩn thận trong hơn bảy thập niên” – TNS Risch nói.



“Bất kỳ luật nào nhằm đối đầu với mối đe dọa này đều phải giải quyết đầy đủ các thách thức từ Trung Quốc và đạt được sự ủng hộ rộng rãi từ lưỡng đảng. Đó là lý do tại sao tôi tự hào khi giới thiệu lại dự luật toàn diện đầu tiên về cạnh tranh với Trung Quốc này” – ông Risch nói thêm.

Về lĩnh vực giáo dục



Theo Economic Times, nữ Dân biểu Elise Stefanik hôm 10-3 đã giới thiệu lại "Dự luật Ngăn chặn gián điệp và trộm cắp giáo dục đại học (SHEET)".



Dân biểu Elise Stefanik. Ảnh: AP

Dự luật sẽ chống lại các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng tại các trường cao đẳng và đại học ở Mỹ bằng cách cho phép chỉ định và loại bỏ các tác nhân thù địch mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) coi là mối đe dọa tình báo nước ngoài đối với môi trường giáo dục đại học.



TNS Ted Cruz nói: “Trung Quốc là mối đe dọa địa chính trị lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt và có ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc đến các trường đại học của Mỹ”.



“Dự luật SHEET nâng cao an ninh của Mỹ bằng cách chống hoạt động gián điệp và tuyên truyền nhắm vào giáo dục đại học Mỹ. Tôi vẫn cam kết đánh giá lại về cơ bản mối quan hệ Mỹ-Trung và yêu cầu Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về hành vi gián điệp, kiểm duyệt và vi phạm nhân quyền trên diện rộng của họ” - ông Cruz nói.



Dân biểu Stefanik hồi tháng 2 cũng đã đề xuất “Dự luật chấm dứt quan hệ Đối tác giữa các trường học với chính quyền Trung Quốc” nhằm chặn nguồn tài trợ của liên bang cho các trường cao đẳng và đại học Mỹ có quan hệ đối tác với các Viện Khổng tử của Trung Quốc.