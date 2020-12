Tòa án tối cao Mỹ bác đơn phía ông Trump kiện Pennsylvania

Theo thông tin từ báo The Washington Post, ngày 8-12 (giờ địa phương), Tòa án tối cao Mỹ đã bác đơn đội ngũ pháp lý của Tổng thống Donald Trump kiện bang Pennsylvania về kết quả bầu cử ghi nhận chiến thắng của ứng viên Dân chủ Joe Biden.



Tòa đã từ chối yêu cầu của phía ông Trump ra một lệnh huấn thị hoãn hoặc đảo ngược các kết quả cuộc bầu cử tổng thống ở bang Pennsylvania vốn có lợi cho ông Biden. Lý do của tòa là phía ông Trump đã không có đủ lý lẽ hợp lý hay đưa ra bất kỳ chứng cứ nào cho yêu cầu này. Có vẻ thẩm phán Amy Coney Barrett – người được ông Trump đề cử có tham gia ra quyết định về vụ việc này.





Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tập trung bên ngoài trụ sở Tòa án tối cao ở thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 8-12. Ảnh: Erin Scott/REUTERS

Ngay từ đầu vụ kiện Pennsylvania lên Tòa án tối cao Mỹ bị đánh giá là không có khả năng thành công, theo The Washington Post, khi đội ngũ ông Trump yêu cầu tòa có bước đi hiếm hoi can thiệp vào luật pháp bang vốn là thẩm quyền của Tòa án tối cao cấp bang. Tòa án tối cao Mỹ thường hiếm khi can thiệp vào quyết định của Tòa án tối cao cấp bang về hiến pháp và luật pháp bang đó.



Đơn kiện do một nhóm ứng viên nghị sĩ Cộng hòa do hạ nghị sĩ Mike Kelly đứng đầu. Trước khi được gửi lên Tòa án tối cao Mỹ, đơn kiện đã được gửi lên Tòa án tối cao bang Pennsylvania nhưng tòa này cho rằng đơn kiện bị gửi quá chậm, sau khi quá trình kiểm phiếu đã hoàn tất và kết quả đã có với chiến thắng thuộc về ông Biden.



Vụ kiện này là một trong hàng loạt nỗ lực pháp lý mà đội ngũ ông Trump theo đuổi nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Biden ở một số bang chiến trường. Tuy nhiên khả năng này ngày càng mỏng manh khi ngày càng nhiều vụ kiện của phía ông Trump bị bác hay phải rút, trong khi ngày đại cử tri đoàn bỏ phiếu chọn tổng thống đang đến gần (14-12).



Chiều 8-12, ngay trước khi có quyết định của Tòa án tối cao, ông Trump lên tiếng về vụ bầu cử, mà theo đánh giá của The Washington Post là ông có vẻ đang kêu gọi sự giúp đỡ: “Giờ, để xem liệu có ai có được sự dũng cảm, dù đó là một nhà lập pháp hay các cơ quan lập pháp, hoặc là một thẩm phán của Tòa án tối cao, hay một số lượng thẩm phán của Tòa án tối cao – để xem họ có được sự dũng cảm để làm điều mà mọi người ở đất nước này đều biết là đúng đắn”.



Theo The Washington Post, tuần trước ông Trump từng hai lần gọi điện cho Chủ tịch Hạ viện Nghị viện bang Pennsylvania – ông Bryan Cutler (đảng Cộng hòa) đề nghị giúp ông đảo ngược kết quả ở bang này. Tuy nhiên ông Cutler nói tổng thống không có thẩm quyền can thiệp vào hay chỉ đạo cơ quan lập pháp phải mở kỳ họp đặc biệt về kết quả bầu cử.