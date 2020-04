Toàn cảnh dịch ở quốc gia nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á

Đông Nam Á nên học tập mô hình Việt Nam Tờ The ASEAN Post ngày 9-4 đã có bài viết kêu gọi thành viên khối ASEAN nên học tập mô hình chống dịch hiệu quả của Việt Nam. Cụ thể, The ASEAN Post đánh giá Việt Nam đã làm tốt công tác ứng phó COVID-19 trước lúc phát hiện ca nhiễm đầu tiên. Đến khi có bệnh nhân, Việt Nam tiếp tục triển khai xét nghiệm nhanh và hàng loạt. Bài báo đồng thời dẫn phát ngôn của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định Việt Nam không thiếu bộ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Đến nay, Việt Nam có 21 cơ sở y tế trên khắp cả nước được cho phép xét nghiệm COVID-19. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) trước đó cũng đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của Việt Nam. Cụ thể, WEF khẳng định Việt Nam là một quốc gia có lực lượng quân đội và an ninh lớn và được tổ chức tốt, có thể nhanh chóng đưa ra các quyết định và triển khai ngay lập tức.