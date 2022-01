Ngày 4-1, Trung Quốc cho phong tỏa TP Vũ Châu thuộc tỉnh Hà Nam dân số gần 1,2 triệu dân sau khi phát hiện có ba ca nhiễm COVID-19 không triệu chứng ở đây, theo hãng tin AFP.

Từ tối 3-1 chính quyền Vũ Châu đã thông báo rằng mọi người dân phải ở trong nhà để kiểm soát đà lây của virus.



Người dân ở khu vực trung tâm “không được ra ngoài”, tất cả cộng đồng dân cư sẽ thành lập “các chốt, cửa để thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch”. Vũ Châu trước đó cũng thông báo ngưng các dịch vụ giao thông (xe buýt, taxi) và đóng cửa các trung tâm mua sắm, bảo tàng, các địa điểm du lịch.

Vũ Châu đã phát hiện 3 ca nhiễm COVID-19 trong hai ngày qua.



Nhân viên y tế phòng chống dịch ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Ảnh: GETTY IMAGES

Trung Quốc ghi nhận thêm 175 ca nhiễm mới trong ngày 3-1, trong đó tỉnh Hà Nam có 5 ca. Số ca nhiễm ngày 3-1 nhiều hơn 14 ca so với ngày 2-1 và phần lớn là lây nhiễm trong cộng đồng.

Đa số ca nhiễm những ngày qua là ở TP Tây An (95 ca trong ngày 3-1) thuộc tỉnh Thiểm Tây. Tây An ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm kể từ ngày 9-12-2021. Tây An với 13 triệu dân đã bị phong tỏa từ gần 2 tuần trước. Số ca nhiễm ở TP này những ngày gần đây đã có xu hướng giảm.

Dù số ca nhiễm vẫn ở mức thấp nếu so với những nơi khác trên thế giới nhưng số ca nhiễm Trung Quốc ghi nhận thời gian gần đây là mức cao nhất ở nước này kể từ tháng 3-2020. Nhiều quan chức các địa phương bị dịch nặng đã bị sa thải hoặc bị phạt vì không kiểm soát được dịch.

Trung Quốc hiện vẫn theo đuổi chiến lược zero Covid vốn được áp dụng từ khi dịch mới xuất hiện. Trung Quốc cập nhật số ca nhiễm ghi nhận từ đầu dịch đến hết ngày 3-1 là 102.841 ca, số ca tử vong vẫn không đổi: 4.646.