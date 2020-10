Tranh luận: Phân tích tấm kiếng ngăn ông Pence và bà Harris

Cuộc tranh luận phó tổng thống Mỹ giữa ứng viên Cộng hòa – đương kim Phó Tổng thống Mike Pence – và ứng viên Dân chủ - nữ thượng nghị sĩ Kamala Harris diễn ra tại TP Salt Lake, bang Utah (Mỹ) từ 9 giờ tối đến 10 giờ 30 tối 7-10 (giờ Mỹ, tức 8 giờ đến 9 giờ 30 sáng 8-10 theo giờ Việt Nam).



Trong quá trình tranh luận ông Pence và bà Harris sẽ ngồi trên ghế được đặt cách xa nhau 3 m và được ngăn bằng các tấm kiếng thủy tinh plexi. Việc lắp đặt các tấm kiếng này ban đầu bị ông Trump phản đối dữ dội.



Công nhân đang lau tấm kiếng thủy tinh plexi được lắp đặt ngăn cách hai ứng viên tại phòng tranh luận ở đại học Utah, TP Salt Lake, bang Utah (Mỹ) ngày 6-10. Ảnh: Kim Raff/BLOOMBERG

Theo báo Washington Post, các tấm kiếng che này nếu về xét về tính thực tế thì không có hiệu quả phòng dịch mấy, nhưng nếu xét về thông điệp chúng mang lại thì ý tưởng này vẫn được đánh giá cao.



Hiệu quả phòng dịch gần như bằng không



Đầu tiên nói về hiệu quả phòng dịch. Cách thức lan truyền của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đã được biết là có thể lan qua khí dung – các hạt không khí nhỏ bay xoắn trong không khí như khói. Các giọt bắn – những hạt không khí lớn hơn, nặng hơn sẽ rơi xuống – có thể chứa virus nhưng lại không mang tính đe dọa nhiều nếu người này ở cách người nọ một khoảng cách xa tối thiểu như khuyến cáo, như ông Pence và bà Harris ngồi.

Đó là lý do tại sao một nhà bệnh dịch học nói với báo New York Times rằng “các tấm kiếng chắn plexi này chỉ thực sự hiệu quả nếu phó tổng thống hay bà Kamala Harris phun nhổ vào mặt nhau” – điều có thể nói sẽ không xảy ra.



Bà Harris và ông Pence tranh luận qua các tấm kiếng che, tối 7-10. Ảnh: Morry Gash/Pool/GETTY IMAGES

Theo Washington Post, cái cần quan tâm là hệ thống thông khí tại phòng tranh luận. Một rủi ro khác nữa đến từ những người đến khán phòng để xem, nghe trực tiếp cuộc tranh luận.

Tại cuộc tranh luận đầu tiên – giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ông Trump không đeo khẩu trang. Những người đi cùng ông – người thân, nhân viên…- cũng từ chối đeo khẩu trang. Ủy ban Tranh luận Tổng thống nói bất kỳ ai từ chối đeo khẩu trang tại cuộc tranh luận Pence-Harris sẽ bị đuổi ra khỏi khán phòng, nhưng chưa biết sẽ thế nào.

Một điều đặc biệt rủi ro nữa khi Nhà Trắng lúc này được biết như một ổ dịch COVID-19, với mỗi ngày lại có thêm người từ nơi này có kết quả dương tính. Tính đến ngày 7-10 đã có 34 người trong Nhà Trắng nhiễm COVID-19. Người gần nhất là ông Stephen Miller – cố vấn chính sách của Tổng thống Trump, và vợ ông này là một trong các trợ lý hàng đầu của ông Pence.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu ông Pence đang có virus SARS-CoV-2 trong người không và liệu ông có lây qua bà Harris không. Vẫn có khả năng là ông Pence không dính COVID-19, nhưng với cách các nhân vật Nhà Trắng ứng xử lơ là với các biện pháp phòng dịch cũng như việc nhiều người từng tiếp xúc với ông Pence nhiễm bệnh thì rủi ro này không hề thấp.

Phần nhiều mang tính biểu tượng

Với việc các tấm kiếng hiện diện giữa ông Pence và bà Harris trong phòng tranh luận, mọi người sẽ không quên rằng họ đang ở trong thời điểm đặc biệt: thời kỳ đại dịch COVID-19.



Bà Harris và ông Pence tranh luận qua các tấm kiếng che, tối 7-10. Ảnh: Justin Sullivan/Pool/AP

Washington Post đưa ý kiến một phân tích cho rằng việc lắp đặt các tấm kiếng che ngăn cách ông Pence và bà Harris là biện pháp khiến mọi người cảm thấy an toàn hơn. Nhà phân tích này ví biện pháp này với các biện pháp an toàn mà Mỹ đã áp dụng sau thảm họa khủng bố 11-9-2001 mà nhiều người đã chỉ trích là “sự trình diễn an ninh”, khi các biện pháp này chỉ làm người dân cảm thấy an toàn hơn nhưng không thực chất cải thiện an ninh cho họ.

Vậy điều gì được nhấn mạnh ở đây? Với nguy cơ bị khủng bố, sự trình diễn an ninh diễn ra trong bối cảnh phần lớn chúng ta không thể thật sự làm được điều gì để tăng cường an ninh cho mình. Tuy nhiên trong tình huống đại dịch thì khác, có nhiều điều cụ thể mà tất cả chúng ta cần làm và có thể làm để hạn chế sự lây lan.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc dùng các tấm kiếng chắn dù biết chúng không có hiệu quả phòng lây nhiễm có thể sẽ khiến mọi người nghĩ rằng mọi thứ, mọi nỗ lực phòng dịch trước nay của chính phủ chỉ để trình diễn chứ không thực chất.