Đài RT ngày 3-11 nhận định chắc chắn một điều rằng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại trong cuộc bầu cử năm nay, ông sẽ không ra đi một cách lặng lẽ mà thay vào đó sẽ đưa nhiều lập luận cho rằng mình mới là người chiến thắng thực sự.

Dưới đây là 4 kịch bản ông Trump có thể dùng đến:

"Nếu không có COVID-19, chắc chắn tôi sẽ thắng…"



Theo RT, Tổng thống Trump có thể nói rằng mọi thứ đã diễn ra một cách suôn sẻ, mọi chỉ số vào đầu năm 2020 đều cho thấy ông sẽ có thêm một nhiệm kỳ nữa ở Nhà Trắng.



Ông sẽ dẫn chứng thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong lĩnh vực kinh tế, ông đã được các cử tri nhiệt tình ủng hộ vì đã xây dựng một nền kinh tế "vĩ đại nhất trong lịch sử của nước Mỹ hay thậm chí là cả thế giới".



Theo ông, khi đó ông là ứng viên "được yêu thích" khi dẫn đầu các cuộc thăm dò ở các bang quan trọng và được lòng các cử tri người Mỹ gốc Phi và người Latinh - những người thường ủng hộ đảng Dân chủ.



Ngoài ra, ông cũng nói rằng ông và đảng Cộng hòa bị ảnh hưởng nặng nề vào vài tháng trước đó, khi phải nhường Hạ viện cho đảng Dân chủ của bà Nancy Pelosi, khiến tỉ lệ người ủng hộ ông sa lầy ở mức dưới 40.



Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng sẽ lập luận rằng ông xứng đáng có nhiệm kỳ thứ hai, khi ông hồi phục từ một "bệnh dịch Trung Quốc" - cụm từ ông hay dùng để chỉ đại dịch COVID-19, một cuộc khủng hoảng mà nhiều người cho rằng ông đã thất bại trong việc kiểm soát.



Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP





"Rời Nhà Trắng để không thành bà Hillary Clinton hay ông Joe Biden"



Thay vì trở thành một công dân bình thường, một chính trị gia hay một con vịt què (thuật ngữ nói về một tổng thống đang trong giai đoạn trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm) giống như nhiều người tiền nhiệm của mình, ông Trump sẽ xây dựng một kịch bản "vừa vặn" để hợp lý hóa việc ông ra khỏi chính trường.



Như người dẫn chương trình Sean Hannity từng nói, Tổng thống Trump luôn có phong cách sống quyết liệt và "không chịu thua" khi đồng thời nắm bắt cơ hội này và mạo hiểm đến cơ hội khác.



Ông sẽ cho rằng mình chỉ nên phục vụ một nhiệm kỳ giống như cựu Tổng thống James Polk để không bị sa lầy vào "vết xe đổ" của bà Hillary Clinton hay ông Joe Biden - hai người mà theo ông là đã ở mòn mỏi trong Thượng viện nhưng không có thành tích gì.



"Không ai có thể thay đổi Tòa Tối cao như tôi, tôi chỉ cần bốn năm…"



Ông Trump cũng có thể tuyên bố rằng chưa có tổng thống nào trong lịch sử hiện đại có thể đưa ba thẩm phán vào Tòa tối cao - một việc mà theo ông là một kỳ tích vì không ai trong số ba người tiền nhiệm trước đó của ông làm được trong suốt tám năm tại vị.



Với việc cho rằng thẩm phán Tòa Tối cao là một công việc trọn đời, ông sẽ lập luận rằng di sản của ông trong việc tái cấu trúc cơ quan tư pháp có thể sẽ tồn tại trong cả thế hệ.

Về cơ bản, ông cho rằng mình đã đạt được sự thay đổi lớn hơn và gây được ảnh hưởng lâu dài hơn so với cách làm việc của hai người tiền nhiệm.



"Các chính sách kinh tế của tôi đã tạo nên nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử…"



Tổng thống Trump sẽ nói rằng các chính sách kinh tế của ông là mới thực sự là hình thức quản trị lý tưởng.



Theo ông, một chương trình nghị sự hỗ trợ một nền kinh tế phi tập trung dựa trên tự do kinh tế, thuế thấp cho người giàu, quyền sở hữu tài sản, bãi bỏ quy định và thị trường tự do mới thực sự là một giải pháp thúc đẩy kinh tế.



Bất chấp số việc làm tạo ra trong ba năm cuối dưới thời ông Obama thực tế cao hơn so với trong ba năm đầu dưới sự quản lý của mình, ông Trump vẫn sẽ khẳng định các chính sách kinh tế của ông là vĩ đại nhất và ông mới thực sự là người chiến thắng.