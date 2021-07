Ngày 13-7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này đang kêu gọi chính phủ Afghanistan áp dụng các chính sách Hồi giáo “ổn định và lành mạnh”, đồng thời kêu gọi Taliban cắt đứt mọi quan hệ với chủ nghĩa khủng bố, tờ South China Morning Post đưa tin.

Bắc Kinh cam kết làm trung gian hòa giải ở Afghanistan

Tại cuộc họp báo giữa ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Tajikistan Sirojiddin Muhriddin trong chuyến thăm nước này, hai người đã thảo luận về những căng thẳng ngày càng tăng giữa Afghanistan và các nước láng giềng Trung Á, một trong số đó là Tajikistan.

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng Afghanistan sẽ có một quyền lực chính trị “bao trùm rộng rãi” để thực hiện các chính sách Hồi giáo “ổn định và lành mạnh”, đồng thời chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Ông cũng hy vọng nước này sẽ cố gắng trở thành một nước láng giềng thân thiện và cho biết Trung Quốc sẽ hỗ trợ mọi nỗ lực để đạt được những mục tiêu như vậy.



Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: EPA

Ông Vương nhận định rằng với tư cách là một nguồn sức mạnh quân sự chính, Taliban nên nhận ra trách nhiệm của mình đối với đất nước và dân tộc, đồng thời kiên quyết cắt đứt mọi quan hệ với chủ nghĩa khủng bố.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tajikistan là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước Trung Á của ông Vương, với mục đích thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Afghanistan.

Theo ông Vương, chính phủ Afghanistan đã bảo vệ sự thống nhất của đất nước họ trong một thời gian dài và đã thực hiện rất nhiều công việc để ổn định xã hội và cải thiện mức sống của người dân, cho nên “những nỗ lực của họ nên được đánh giá công bằng”.

Bắc Kinh đã cam kết là trung gian hòa giải ở Afghanistan, cho biết Trung Quốc sẽ không can thiệp vào chính trị trong nước của quốc gia này. Các nhà phê bình cho rằng, sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Trung Quốc đang cố gắng "lấp đầy khoảng trống" mà Mỹ để lại do lợi ích kinh tế, an ninh và địa chính trị ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực.

Chính phủ Trung Quốc lo lắng về tình hình an ninh của Afghanistan vì nước này có chung đường biên giới với khu vực Tân Cương phía tây Trung Quốc, nơi sinh sống của hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Các phần tử Hồi giáo cực đoan ở đó bị cáo buộc đã gây ra các cuộc tấn công đẫm máu cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong những năm gần đây.

Liên Hợp Quốc cho biết họ có thông tin rằng Trung Quốc đã giam giữ hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận các cáo buộc trên và cho biết những người đó đang được đào tạo nghề như một phần của chính sách chống khủng bố của nước này.

Căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Afghanistan

Theo hãng tin Reuters, ngày 14-7, các tay súng Taliban tuyên bố đã giành quyền kiểm soát cửa khẩu quốc tế Wesh - Chaman, một trong những cửa khẩu biên giới quá cảnh và thương mại chính giữa Afghanistan và Pakistan. Đây được cho là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà Taliban đạt được trong đợt tấn công giành quyền kiểm soát Afghanistan sau khi Mỹ rút quân.

Theo Reuters, gần đây, Taliban cũng đã chiếm giữ các cửa khẩu biên giới khác ở các tỉnh Herat, Farah và Kunduz ở phía bắc và phía tây Afghanistan. Việc một loạt cửa khẩu giao thương rơi vào tay Taliban đã làm trì trệ các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế Afghanistan.

Cùng ngày, các quan chức Mỹ cho biết sẽ bắt đầu tiến hành sơ tán khoảng 2.500 người Afghanistan làm việc cho Chính phủ Mỹ vào cuối tháng 7, gọi đây là Chiến dịch Đồng minh tị nạn.

"Lý do mà chúng tôi thực hiện hành động là vì đây là những cá nhân can đảm. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi nhận ra và đánh giá cao vai trò của họ trong những năm qua" - phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.