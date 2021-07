Đài ABC ngày 18-7 đưa tin tàu do thám Hải Vương Tinh của Trung Quốc (ảnh) mang số hiệu 852 đang trên biển Solomon và thẳng tiến vùng biển ngoài khơi bang Queensland của Úc. Đây là nơi đang diễn ra cuộc tập trận Talisman Sabre với sự tham gia của Úc, Mỹ, Anh, Nhật, Canada, Hàn Quốc và New Zealand.





Bộ Quốc phòng Úc hồi tuần trước cũng từng thông báo tàu do thám Thiên Vương Tinh (Trung Quốc) đang trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Úc và cho biết đã có kế hoạch phản ứng. Hiện cơ quan này chưa lên tiếng bình luận hay thông tin về hành tung của tàu Hải Vương Tinh. Một quan chức quốc phòng Úc tiết lộ “tàu Trung Quốc đã xuất hiện trên radar”, ngầm xác nhận quân đội nước này đã nắm rõ sự việc.

Cũng giống như Úc và Mỹ, Trung Quốc thường triển khai khí tài theo dõi hoạt động quân sự của nước khác. Các năm 2017 và 2019, Bắc Kinh đã đưa một tàu do thám cùng loại tàu Thiên Vương Tinh đến theo dõi cuộc tập trận Talisman Sabre diễn ra vào thời điểm đó. Dù vậy, một số quan chức quốc phòng Úc nhận định việc Trung Quốc năm nay cử tới hai tàu theo dõi cuộc tập trận Talisman Sabre năm nay là điều “bất thường”. Một số ý kiến cho rằng cuộc tập trận Talisman Sabre có Hàn Quốc tham gia lần đầu tiên có thể đã khiến Trung Quốc bất an. Bắc Kinh đang dè chừng trước việc Seoul có thể gia nhập “bộ tứ kim cương mở rộng” (QUAD Plus), một cơ chế mở rộng từ nhóm QUAD dành cho các nước khác gia nhập sau bốn nước sáng lập là Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc.