Trung Quốc kiểm tra 'trách nhiệm kinh tế' cựu tư lệnh hải quân

Tờ South China Morning Post ngày 30-6 dẫn một thông báo của Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho biết họ đang tiến hành một cuộc kiểm toán nhằm vào cựu Tư lệnh Hải quân Ngô Thắng Lợi nhằm xem xét trách nhiệm của ông khi còn tại vị.

Tờ báo cho biết thông báo trên đã được một sử gia quân sự chia sẻ trên Weibo (mạng xã hội tương tự Twitter ở phương Tây) vào ngày 25-6. Theo thông báo này, trong vài tuần tới, Ủy ban Kiểm toán của Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ cử một đoàn công tác nhằm rà soát “các trách nhiệm kinh tế” của ông Ngô.



Ông Ngô Thắng Lợi lúc còn tại chức. Ảnh: ASIA TIMES

Tờ Asia Times hôm 26-6 dẫn thông tin của The Military Obsever, một tài khoản WeChat không chính thức được những người chuyên theo dõi thông tin quân sự ưa chuộng, cho biết ông Ngô đã được Ủy ban Kiểm toán Quân ủy Trung ương Trung Quốc “mời” hỗ trợ kiểm tra sổ sách trong hơn 10 năm ông giữ chức tư lệnh hải quân. Cơ quan này sẽ tiến hành kiểm toán các giao dịch và hợp đồng lớn được các tướng lĩnh hoặc chỉ huy ký trước khi họ rời quân đội.

South China Morning Post dẫn lời một cựu kiểm toán viên từng làm việc cho chính phủ Trung Quốc cho biết các kiểm toán viên kiểm tra sổ sách tài chính hoặc kế toán cụ thể, nhưng không có thẩm quyền tư pháp như các điều tra viên tham nhũng.

Ông Ngô Thắng Lợi (75 tuổi) từng giữ chức Tư lệnh Hải quân Trung Quốc từ tháng 8-2006 đến tháng 1-2017, khi lực lượng này trong tiến trình mở rộng nhanh chóng, bao gồm việc biên chế tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Ông này về hưu năm 2017.