Trung Quốc phản ứng việc Mỹ đòi đóng cửa các Viện Khổng Tử

Bắc Kinh đã lên tiếng bảo vệ chương trình Viện Khổng Tử tại Mỹ sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ông hy vọng sẽ đóng cửa toàn bộ trung tâm văn hóa này của Trung Quốc ở Mỹ vào cuối năm nay, đài RT đưa tin.



Học sinh Trung Quốc đứng trước một bức tượng Khổng Tử ở một trường học ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS





Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16-10 cho biết Viện Khổng Tử hoạt động ở Mỹ dựa trên sự tự nguyện của các trường đại học với nguyên tắc tôn trọng và cùng có lợi. Hệ thống này góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và đã được các trường đại học Mỹ và người dân Mỹ hoan nghênh rộng rãi.



Ông Triệu cáo buộc một số chính trị gia Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Pompeo đang cố tình phá hoại việc trao đổi văn hóa và giáo dục "bằng cách làm mất uy tín của các Viện Khổng Tử và can thiệp vào hoạt động bình thường của họ'".



"Các chính trị gia này cần phải từ bỏ tâm lý "tổng bằng không" trong Chiến tranh Lạnh và ngừng can thiệp vào các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu giữa người với người bình thường. Nếu Mỹ vẫn tiếp tục, phía Trung Quốc sẽ có thêm quyền phản ứng" - ông Triệu Zhao nhấn mạnh.



Phát biểu trên đài Fox Business Network vào đầu tháng 9, ông Pompeo cáo buộc các Viện Khổng Tử do chính phủ Trung Quốc tài trợ đang làm việc để tuyển dụng "gián điệp và cộng tác viên" tại các trường cao đẳng Mỹ.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đóng cửa tất cả Viện Khổng Tử ở Mỹ trước cuối năm nay” - ông Pompeo tuyên bố.

Viện Khổng Tử lâu nay tự xem mình là một tổ chức phi lợi nhuận được lập ra nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa Trung Quốc với các nước khác. Các viện này tổ chức nhiều lớp học từ ngôn ngữ Trung Quốc, thư pháp, nấu ăn cho tới môn võ Thái cực quyền.