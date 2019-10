Trung Quốc quậy biển Đông, Malaysia đổi cách ứng phó?

Chúng tôi vẫn rất nghi ngờ về sự chân thành của TQ khi đàm phán COC có ý nghĩa và phù hợp với luật pháp quốc tế. Nếu Bắc Kinh dùng COC để hợp pháp hóa các tuyên bố chủ quyền phi pháp của họ trên biển và rời bỏ các cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế thì việc xuất hiện COC chỉ làm hại đến an ninh khu vực cũng như lợi ích của các nước tôn trọng tự do hàng hải.

Báo The Washington Post dẫn lời Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương DAVID R. STILWELL