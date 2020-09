Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp các vấn đề nội bộ

Mỹ nên “quản lý tốt hơn” các vấn đề của chính mình và ngừng can thiệp vào các vấn đề của các quốc gia khác, báo South China Morning Post dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết hôm 11-9.

Mỹ hãy ngừng can thiệp vào vấn đề nội bộ Trung Quốc



"Bây giờ là lúc Trung Quốc yêu cầu Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc"- Bộ Ngoại giao Bắc Kinh hôm 12-9 trích dẫn lời ông Vương Nghị tại cuộc họp báo chung với ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, được tổ chức tại thủ đô Moscow.



“Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc chưa bao giờ thảo luận về việc xây dựng các dự luật nhắm vào các vấn đề nội bộ của Mỹ, nhưng Quốc hội Mỹ đã thường xuyên đưa ra các dự luật khác nhau về các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Mỹ đã đi quá xa và can thiệp quá sâu. Chúng tôi đề nghị một số người ở Mỹ quản lý công việc của mình tốt hơn trước, tuân thủ các nguyên tắc quan hệ quốc tế và ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác” - ôn Vương Nghị tuyên bố.



Bình luận của ông Vương được đưa ra sau khi công ty công nghệ Mỹ Microsoft hôm 10-9 cho biết rằng trong những tuần gần đây họ đã phát hiện các cuộc tấn công mạng từ Trung Quốc, Nga và Iran nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11 tới.



Microsoft cho biết tin tặc Trung Quốc đã tấn công những người có liên quan đến chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Joe Biden và những nhân vật quan trọng khác trong cộng đồng các vấn đề quốc tế. Công ty này đồng thời cho biết thêm rằng nhóm tấn công Zirconium của Trung Quốc đã thực hiện hàng nghìn cuộc tấn công từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay.



Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: EPA-EFE/SCMP

Cũng liên quan tới cáo buộc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 11-9 đã khẳng định Bắc Kinh không hứng thú với chuyện can thiệp và cũng không bao giờ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bởi đó là chuyện nội bộ của nước Mỹ. Ông Triệu nói rằng, Microsoft đã đưa ra cáo buộc vô căn cứ và không dựa trên bằng chứng cụ thể.

Trước đó, ông Cảnh Sảng, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Đại sứ Mỹ Kelly Kraft tại cuộc họp Hội đồng Bảo an. Đại sứ Mỹ trước đó nói rằng Trung Quốc đã thiếu minh bạch về số liệu dịch COVID-19 và cho rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về sự lây lan của đại dịch do virus SARS-CoV-2 gây ra trên khắp thế giới.

Ông Cảnh cho biết, bà Kraft đã lạm dụng cương lĩnh của Hội đồng Bảo an và cho rằng bài phát biểu của ông Kraft gây "lây lan một loại virus chính trị" nhằm phục vụ cho chính sách của Mỹ.

“Chúng tôi phản đối hành động vô trách nhiệm của việc phớt lờ dịch bệnh COVID-19 trong khi lây lan một loại virus chính trị. Loại virus chính trị này còn nham hiểm hơn cả đại dịch. Cả Trung Quốc và Nga đều giữ vững lập trường khách quan và công bằng để xây dựng một pháo đài không dối trá nào có thể phá vỡ” - ông Vương nhấn mạnh.

Quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập niên, với việc hai nước vướng vào một loạt tranh chấp gay gắt về mọi thứ, từ thương mại và công nghệ, đến việc thu hồi thị thực của các nhà báo và đóng cửa các lãnh sự quán.

Mối quan hệ Nga-Trung đang ngày càng tốt đẹp



Ngược lại, quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Nga có "khả năng phục hồi mạnh mẽ" trước sự biến động toàn cầu do đại dịch COVID-19 tạo ra, ông Vương cho biết.



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm bốn lần trong năm nay. Ảnh: EPA-EFE/SCMP

Ông Vương cũng nói thêm rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện bốn lần qua điện thoại trong năm nay và đã trao đổi nhiều thư từ qua lại.



Ông Vương cho biết, khi đại dịch dần được kiểm soát, 90% các dự án hợp tác giữa Trung Quốc và Nga đã được tái khởi động và hai bên đang thảo luận về các biện pháp giúp vận chuyển người và hàng hóa xuyên biên giới. Bắc Kinh cũng muốn tăng cường hợp tác với Moscow trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường và Đối tác Á-Âu Mở rộng.