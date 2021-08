Ngày 12-8, truyền thông Syria đưa tin về một vụ nổ và cháy trên một con tàu chở dầu tại cảng ở Latakia. Các báo cáo ban đầu cho thấy con tàu này từng được sử dụng để chuyển dầu của Iran tới Syria trong quá khứ.



Theo hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa bùng phát trên một con tàu đang được bảo dưỡng tại cảng.





Tàu chiến Alvand của Iran tại một bến cảng ở thành phố biển Latakia (Syria). Ảnh: REUTERS



Theo trang TankerTrackers.com - một dịch vụ trực tuyến theo dõi và báo cáo các chuyến hàng và kho chứa dầu thô, con tàu bị hư hại có tên WISDOM. Tàu này trước đó từng được sử dụng để chuyển dầu của Iran từ các tàu chở dầu của Iran đến Syria.



Nếu con tàu chính xác là WISDOM thì đây không phải là lần đầu tiên nó bị ảnh hưởng từ một sự cố như vậy.



Vào tháng 4, các báo cáo ban đầu cho rằng con tàu đã là mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, sau đó truyền thông Iran và Syria đã bác bỏ thông tin, nói rằng vụ hỏa hoạn là do sự cố.



Vào tháng 5, con tàu cũng từng bị một vụ hỏa hoạn khác. Theo SANA, sự cố gây ra do lỗi kỹ thuật ở một trong các động cơ.



Tin tức được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran vẫn ở mức cao sau Iran bị cáo buộc thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một con tàu Mercer Street do Israel quản lý ở ngoài khơi bờ biển Oman vào tháng 7.



Cuộc tấn công khiến một công dân Anh và một công dân Romania thiệt mạng. Mỹ, Anh và Israel đều đã đe dọa trả đũa và cuộc tấn công đã khiến quốc tế lên án Iran.



Iran đã phủ nhận các cáo buộc gây ra vụ tấn công và tuyên bố Israel và Mỹ đang cố gắng gây mất ổn định khu vực. Tuy nhiên, ngày 7-8, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã công bố bằng chứng cho thấy các máy bay không người lái được sử dụng trong cuộc tấn công là do Iran sản xuất.



Chưa đầy một tuần sau vụ tấn công tàu Mercer Street, tờ The Times của Anh đưa tin các lực lượng Iran được cho là đã tìm cách cướp tàu chở dầu Asphalt Princess ở ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).



Gần nhất, ngày 9-8, tờ Nour News của Iran tuyên bố một tàu ngầm của Israel đã bí mật đi vào Biển Đỏ cùng với hai tàu khác.



Trong những năm gần đây, Israel và Iran được cho là đã liên tiếp nhắm mục tiêu vào các tàu hàng hải của nhau.



