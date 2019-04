Phiên tòa ngày 1-4 bắt đầu đối với bị cáo người Việt Nam Đoàn Thị Hương, với cáo buộc tham gia vào vụ sát hại ông Kim Chol, người mà báo chí phương Tây nghi là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13-2-2017.

Người được cho là đồng phạm của Hương trong vụ ám sát, Siti Aisyah, quốc tịch Indonesia, đã được tuyên trắng án và trả tự do trước đó vài tuần. Cả hai người phụ nữ đều nói rằng một nhóm người Triều Tiên đã tiếp cận và lừa họ để giết ông Kim Chol bằng chất độc thần kinh.

Theo trang tin Asahi Shimbun (của Nhật Bản), cho đến nay vẫn có những sự thật và những giả thuyết chưa được tiết lộ hoặc giải thích một cách cặn kẽ.

Cuộc tấn công chết người trong vòng 4 giây

Ngay trước 9 giờ sáng ngày 13-2-2017, các camera an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) đã ghi lại cảnh Kim Jong-nam đang đi cách cổng khởi hành khoảng 40 mét. Ông ấy đang đi chậm chạp với chiếc túi du lịch màu đen treo trên vai.

Hai người phụ nữ đến gần ông Kim. Một trong số họ, mặc áo có tay, nói điều gì đó với ông ta và đi về phía trước bên trái của ông. Khi ông Kim quay lại đối mặt với cô, cô vươn tay về phía ông ấy.

Người phụ nữ khác mặc áo dài tay, tiến đến ông Kim từ phía sau và quàng tay quanh mặt anh. Mặc dù có vẻ như cô đang tinh nghịch che mắt ông, nhưng thật ra cô đang bôi một chất lỏng lên da ông (sau này cơ quan điều tra xác định đó chính là chất độc thần kinh VX).

Cuộc tấn công chỉ mất bốn giây. Những người khác trong khu vực không nhận thấy những gì đang xảy ra. Ông Kim đứng yên một lúc và hỏi ý kiến nhân viên sân bay gần đó. Sau khi được đưa đến cảnh sát, ông ta kể với họ về hai người phụ nữ và khai báo rằng ông đã bị bôi thứ gì đó vào mặt.

Sau đó, ông Kim đi về phía một trung tâm y tế ở tầng thấp tại sân bay, nhưng ông bắt đầu loạng choạng và yêu cầu các nhân viên cảnh sát đi cùng di chuyển chậm lại để có thể theo kịp.





Ông Kim Jong-nam, người mà báo chí phương Tây nghi là ông Kim Chol bị sát hại tại Malaysia vào năm 2017. Ảnh: INTERNET

Các bác sĩ nỗ lực cứu sống ông Kim

Mười một phút sau vụ tấn công, ông Kim đến trung tâm y tế. Theo các bác sĩ, ông Kim nói bị bôi một chất gì đó vào khuôn mặt của ông đang bị đau. Khi đó, ông vẫn có thể đứng một mình và mang cái túi màu đen bằng cánh tay phải.

Tuy nhiên, ông Kim đã sớm ngã gục bên cạnh quầy y tế, nôn ra máu và sùi bọt mép. Ông ta bất tỉnh và mắt trợn tròn, nước mắt và nước bọt trào ra liên tục. Tim ông yếu dần và độ bão hòa oxy trong máu giảm xuống dưới mức gần 40% so với mức bình thường là khoảng 90%.

Các bác sĩ đã tiêm adrenalin để trợ tim và giữ mặt nạ oxy trên mặt ông ấy. Ông Kim nghiến chặt răng, cơ thể ông bắt đầu co giật. Khi các bác sĩ lấy máu từ miệng ông Kim và đưa ống oxy vào, họ đã có thể ngửi thấy mùi axit dạ dày của ông ấy.

Sau một giờ chăm sóc khẩn cấp, các bác sĩ đánh giá rằng họ không thể làm gì thêm cho ông ấy tại sân bay và quyết định chuyển ông bằng xe cứu thương đến một bệnh viện lớn. Trên đường đến bệnh viện, tim ông chỉ đập một lần và sau đó ông tử vong.

Xe cứu thương đến bệnh viện sau khoảng 30 phút. Các bác sĩ đã xoa bóp tim và thực hiện các biện pháp khác, nhưng nhịp thở và nhịp đập của ông Kim không thể trở lại. Ông được tuyên bố là đã chết vào lúc 11 giờ sáng.

Báo cáo của bác sĩ về tử thi có ghi: Người đàn ông có thân hình to lớn và trông giống người châu Á với mái tóc ngắn. Mũi và tai của anh ấy rất bình thường.

Hai ngày sau, một cuộc khám nghiệm tử thi bắt đầu, những đốm tím trên lưng anh đã lan rộng. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, ông Kim cao 173 cm và nặng 96 kg. Báo cáo loại trừ đột quỵ hoặc đau tim là nguyên nhân tử vong.

Dựa trên sự đổ mồ hôi, co giật và co rút đồng tử của ông Kim, cảnh sát nghi ngờ ông bị đầu độc. Chất độc thần kinh VX, mạnh hơn hàng trăm lần so với kali xyanua, đã được phát hiện trong các thử nghiệm trên màng nhầy trên mắt, da mặt và máu của ông Kim.

Sau mười một ngày, cảnh sát tuyên bố nguyên nhân chính thức gây ra cái chết của ông Kim là do ngộ độc chất độc thần kinh VX.

Cảnh sát nhầm lẫn trong việc xác định danh tính của ông Kim

Một bác sĩ kiểm tra cơ thể đã viết thông tin từ hộ chiếu của người quá cố trong một báo cáo gửi cho cảnh sát. Báo cáo xác định người đàn ông tên là Kim Chol, 46 tuổi, sinh ngày 10-6-1970 tại Bình Nhưỡng (Triều Tiên).

Số hộ chiếu là 836410070. Hộ chiếu đã được gia hạn vào ngày 9 tháng 11 năm 2016, ba tháng trước khi anh qua đời.

Cảnh sát Malaysia ban đầu không hiểu sự nghiêm trọng của vụ án. Họ nghĩ rằng ông Kim Chol là một người Hàn Quốc vì viên sĩ quan đã hiểu nhầm tên quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc. Cảnh sát đã báo cáo vấn đề với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Malaysia.

Đại sứ quán Hàn Quốc ngay lập tức biết cảnh sát Malaysia đã nhầm lẫn và chỉ ra rằng đó là người Triều Tiên. Cảnh sát Malaysia đã nâng cấp mức độ của cuộc điều tra. Các đội từ trụ sở cảnh sát và một đơn vị điều tra đặc biệt với các sĩ quan mặc thường phục đã được huy động vào cuộc.

Đại sứ quán Triều Tiên đã yêu cầu nhận thi thể, nhưng cảnh sát Malaysia từ chối và nói rằng vấn đề đang được điều tra.

Một giám đốc cảnh sát Malaysia đã nhìn lại vụ án và tự hỏi cuộc điều tra sẽ diễn ra như thế nào nếu cảnh sát không thông báo nhầm cho Đại sứ quán Hàn Quốc. Cuộc điều tra về cái chết của ông Kim Chol chuyển sang sử dụng thiết bị cao cấp hơn.

Một phân tích về cảnh quay camera an ninh và các thông tin khác cho thấy bốn người Triều Tiên được cho là các sát thủ đã lừa đảo và dẫn dụ Đoàn Thị Hương cùng cô gái người Indonesia tham gia tấn công ông Kim Chol; trong khi đó họ đứng ngoài và quan sát cuộc tấn công vào ông Kim Chol.

Nhóm người Triều Tiên này sau đó đã nhanh chóng trốn khỏi Malaysia.

Giả thuyết "Kim Jong-nam không phải Kim Chol"

Các chương trình truyền hình Nhật Bản đã lan truyền một giả thuyết rằng ông Kim Jong-nam vẫn còn sống và người bị giết là một người thay thế.

Giả thuyết này dựa trên hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên, thuộc sở hữu của một đài truyền hình Nhật Bản, cho thấy ông Kim Jong-nam trong bộ đồ bơi với hình xăm hai con cá chép có thể nhìn thấy trên bụng.

Bức ảnh thứ hai là hình ảnh của ông Kim Chol được chụp sau vụ tấn công, từ một tờ báo của Malaysia, để lộ phần dưới bụng của ông nhưng không có hình xăm nào. Từ đó người ta tin rằng ông Kim Jong-nam và ông Kim Chol là hai người khác nhau (chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau).

Tuy nhiên, các nguồn liên quan từ bệnh viện đã bác bỏ giả thuyết này. Hình xăm ở vị trí cao hơn rốn.

Ông Kim Chol có liên hệ với Mỹ?

Bảy ngày sau cái chết của ông Kim Chol, một vật chứng rất lạ đã được phát hiện trong số hơn 30 vật chứng trong túi du lịch của ông Kim, bao gồm một loạt tiền giấy, hình ảnh riêng tư và thuốc hiếm. Cảnh sát đã cố gắng tìm ra lý do ông Kim Chol ở Malaysia và nơi ông ta đến thăm dựa trên các vật phẩm.

Hầu hết các loại tiền giấy có mệnh giá là 100 USD với tổng trị giá khoảng 124.000 USD. Không có hồ sơ về việc ông Kim Chol đã rút tiền mặt ở Malaysia. Ông Kim Chol đến Malaysia vào ngày 6-2-2017 và chuyển đến một khách sạn ở Langkawi, một hòn đảo nghỉ mát phía bắc, vào ngày 8-2-2017.

Theo một điều tra viên cao cấp, ông Kim Chol đã bí mật gặp một người Mỹ tại khách sạn. Chính quyền Malaysia đã theo dõi người đàn ông trên trong các chuyến đi trước khi tới nước này. Họ xác nhận người đàn ông đó là người Mỹ và nghi ngờ rằng ông ta là thành viên của một cơ quan tình báo Mỹ. Có thể ông Kim Chol đã đưa cho ông ta một số loại thông tin để đổi lấy tiền mặt, theo trang tin Asahi Shimbun.

Dữ liệu về máy tính xách tay của ông Kim Chol cho thấy một thẻ nhớ USB đã được cắm ngay trước hoặc sau cuộc gặp với người Mỹ. Không có thẻ nhớ USB trong đồ đạc của ông Kim Chol và cảnh sát nghi ngờ ông Kim Chol đã đưa nó cho người Mỹ. Ông Kim Chol đã dành năm trong số tám ngày của mình ở Malaysia tại Langkawi - một quần đảo du lịch nổi tiếng ở Malaysia.

Cảnh sát hiện tin tưởng rằng ông Kim đã đến Malaysia để gặp người Mỹ để rồi bị ám sát. Theo báo cáo điều tra, một số loại thuốc men và ảnh gia đình ông cũng được tìm thấy trong hành lý.