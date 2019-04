3 'nghệ sĩ' trở thành những chính khách đầy quyền lực

1. Cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan



Nhiều chính trị gia thế giới từng xuất thân từ diễn viên, trong đó có phải kể đến cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, người đã tham gia tổng cộng 69 bộ phim trước khi chuyển sang sự nghiệp chính trị.

Trước khi trở thành tổng thống thứ 40 của nước Mỹ với hai nhiệm kỳ, nam diễn viên Ronald Reagan từng có một sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng. Ông tham gia tổng cộng 69 bộ phim trong thời gian từ 1937-1964. Thậm chí, diễn viên Ronald Reagan được vinh danh với một ngôi sao có khắc tên ông trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1960.



Trước khi trở thành tổng thống thứ 40 của nước Mỹ với hai nhiệm kỳ, nam diễn viên Ronald Reagan từng có một sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng. Ảnh tư liệu

Dù theo học ngành kinh tế nhưng sau khi tốt nghiệp, Reagan lại được nhận vào làm bình luận viên của đài phát thanh WOC ở Davenport, Iowa với mức thù lao 10 USD cho mỗi trận đấu. Không chỉ sở hữu giọng đọc truyền cảm và tài ứng biến, Reagan còn là một người đàn ông đẹp trai, cao lớn với mái tóc nâu gợn sóng và đôi mắt xanh biếc – những yếu tố cần thiết của một diễn viên thành công.

Sau vài năm làm bình luận viên, Reagan đã tới California để tìm cơ hội gia nhập Hollywood. Ông nhanh chóng lọt vào mắt xanh anh em nhà Warner và được đưa đến để thử vai rồi được ký luôn hợp đồng làm việc với mức thù lao 200 USD/giờ. Khởi đầu sự nghiệp diễn viên Hollywood đầy thuận lợi, từ năm 1937 đến 1957, Reagan đã đóng tổng cộng 52 bộ phim nhưng không quá nổi bật.



Ông tranh cử Tổng thống năm 1976 và làm hai nhiệm kỳ. Ảnh: WHITE HOUSE

Sau khi Nhật tấn công Trân Châu cảng năm 1941, Reagan nhập ngũ nhưng vì bị cận thị nên không phải ra chiến trường. Thay vào đó, trong suốt 3 năm phục vụ trong quân đội, ông chủ yếu tham gia vào Đơn vị sản xuất phim của quân đội, chịu trách nhiệm tuyển dụng và cũng xuất hiện trong một số bộ phim về đề tài yêu nước.

Trong suốt cuộc đời của mình, Ronald Reagan luôn tỏ ra rất quan tâm đến chính trị. Ông có nhiều tham vọng nhưng cũng rất cẩn trọng về tương lai chính trị của mình. Năm 1966, ông nghe theo lời khuyên của một nhóm bạn và doanh nhân địa phương ra tranh cử chức thị trưởng California và đắc cử 2 nhiệm kỳ.

Tiếp đó, ông tranh cử Tổng thống năm 1976 và làm hai nhiệm kỳ. Ở cả 2 lần ra tranh cử tổng thống Mỹ nhưng Ronald Wilson Reagan đều thắng một cách giòn giã, trong đó có lần ông nhận được phiếu đại cử tri ở 49/50 bang trên cả nước Mỹ.

2. Cựu tổng thống Philippines Joseph Estrada

Ông Joseph Estrada (1937) là tổng thống thứ 13 của Philippines, nắm quyền lực từ năm 1998 đến năm 2001. Kể từ năm 2013, ông giữ chức thị trưởng Manila.

Ông từng là người mẫu thời trang từ hồi 13 tuổi, Joseph Estrada theo đuổi sự nghiệp diễn viên và nổi tiếng với các vai chính trong hàng trăm bộ phim qua ba thập niên. Ông chuyên đóng vai người hùng cứu khổ cứu nạn, chiến đấu chống lại những chủ đất tham lam, băng nhóm tội ác, cảnh sát tham nhũng và chính trị gia dối trá. Nam diễn viên được đông đảo người dân nghèo ở nông thôn Philippines hâm mộ.



Tổng thống Philippines Joseph Estrada theo đuổi sự nghiệp diễn viên và nổi tiếng với các vai chính trong hàng trăm bộ phim qua ba thập niên. Ảnh: PHILSTAR

Nhờ nổi tiếng trong sự nghiệp diễn xuất, Estrada giành được uy tín trên chính trường, được bầu giữ chức Thị trưởng San Juan từ năm 1969 đến 1986 và giữ ghế Thượng nghị sĩ từ năm 1987 đến 1992. Tiếp đó, ông trở thành Phó Tổng thống dưới quyền Tổng thống Fidel V. Ramos tới năm 1998.

Ông Estrada giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines năm 1998, trở thành một trong những tổng thống nhận được sự ủng hộ cao nhất từ cử tri nước này với tỉ lệ tín nhiệm luôn trên 60%. Tuy nhiên, đến tháng 11-2000, ông Estrada bị Quốc hội luận tội nham nhũng và bị lật đổ vào ngày năm 2001 trong một cuộc đảo chính với sự hậu thuẫn của quân đội nước này.



Ông hiện đang giữ chức thị trưởng Manila. Ảnh: PHILSTAR

Sau đó ông bị kết tội tham nhũng và bị kết án chung thân. Đến tháng năm 2007, người kế nhiệm ông Estrada là nữ Tổng thống Gloria Arroyo đã chính thức ân xá cho ông. Ông Estrada được trả tự do sau 6 năm rưỡi bị giam giữ.

Vào tháng 5-2013, Estrada giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào vị trí thị trưởng thành phố Manila. Đây là chức vụ được bầu đầu tiên của chính trị gia này kể từ khi ông bị lật đổ.

3. Tổng thống Mỹ DonaldTrump

Trước và sau khi trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump từng có vô số lần xuất hiện “chớp nhoáng” trên màn ảnh.

Với vẻ bề ngoài được đánh giá là vô cùng điển trai và lịch lãm, ông chủ nhà trắng từng được mời tham dự không ít phim, dù đó chỉ là những vai diễn nhỏ, với thời lương xuất hiện ngắn và vài câu lời thoại.

Ông Trump luôn có quy tắc bất di bất dịch là bất cứ phim nào mượn địa điểm quay ở các bất động sản do mình sở hữu thì đương nhiên ông sẽ có một vai phụ, dù chỉ thoáng qua. Ngoài ra, những phim nào có sự xuất hiện của doanh nhân Donald Trump, ông luôn sẵn sàng thủ vai chính mình.



Những phim nào có sự xuất hiện của doanh nhân Donald Trump, ông luôn sẵn sàng thủ vai chính mình. Ảnh chụp trong phim The Associate

Nếu tinh ý, nhiều người sẽ nhận ra, ông giữ một vai diễn chỉ vài giây trong bộ phim nổi tiếng mùa Giáng sinh "Ở nhà một mình 2" khi chỉ đường cho nam diễn viên nhí Macaulay Culkin lúc này đang bị lạc trong khách sạn Plaza ở New York. Tại thời điểm đó, khách sạn này thuộc quyền sở hữu của ông Trump.

Sau đó ông cũng gây bất ngờ khi tham gia vào một cảnh phim ngắn trong phim hài dành cho gia đình “The Little Rascals” (Bọn trẻ ranh, năm 1994). Bộ phim “The Associate” (Đồng minh, năm 1996) ông Trump thủ vai chính mình, doanh nhân Donald Trump, đây là bộ phim được đánh giá là bộ phim về phố Wall hay nhất mọi thời đại.



Với vẻ bề ngoài được đánh giá là vô cùng điển trai và lịch lãm, ông chủ nhà trắng từng được mời tham dự không ít phim. Ảnh: GETTY

Mới đây ông Trump bị nhận giải Mâm xôi vàng 2019 cho Nam diễn viên tệ nhất vì xuất hiện trong hai bộ phim tài liệu là Fahrenheit 11-9 và Death of a Nation. Đây là lần thứ hai ông Trump bị xướng tên cho giải thưởng không ai muốn nhận này, sau vai khách mời trong phim hài kỳ ảo Ghost Can't Do It chiếu năm 1991.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine hôm 31-3, kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương đều cho thấy diễn viên hài Volodymyr Zelenskiy đang dẫn đầu cuộc đua.

Diễn viên hài Volodymyr Zelenskiylà ứng cử viên sáng giá nhất cho ghế tổng thống Ukraine năm nay. Ảnh: FACEBOOK Thành tích của ông được ghi nhận trong bối cảnh dân chúng thất vọng về nạn tham nhũng và mức sống không được cải thiện. Họ quá mệt mỏi với các kế hoạch cải cách bị đình trệ, nền kinh tế phục hồi thậm, chi phí đời sống tăng và cuộc chiến kéo dài với phe đòi độc lập ở đông nam Ukraine.

Sáu tháng trước khi ông tuyên bố ứng cử vào ngày 31-12-2018, ông đã là một trong những người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận . Dù chưa hề có kinh nghiệm chính trị và những tuyên ngôn của ông bị chỉ trích là mơ hồ, non nớt. Tuy nhiên, những người ủng hộ ông khẳng định Ukraine cần gương mặt mới để tiến hành cải tổ đất nước.