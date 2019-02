Biết gì về chiếc 'Quái thú' 370 tỉ đồng của Tổng thống Trump?

Nếu như năm 2016, chiếc siêu xe "Quái thú" (The Beast) đã theo chân Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama sang thăm Việt Nam thì liệu phiên bản mới nhất của siêu xe này có xuất hiện cùng ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở thủ đô Hà Nội sắp tới?



Chiếc The Beast được cho là dòng xe mắc nhất từ trước đến nay được trang bị cho một tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Về bản chất, chiếc The Beast thế hệ 2.0 mới nhất này được xây dựng trên nền tảng của mẫu limousine Cadillac CT6 và Escalade, có giá 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, những tiện ích cộng thêm đã nâng giá chiếc quái thú lên đến 15,8 triệu USD (tương đương 370 tỉ đồng).

Từ khi Tổng thống Trump lên nhậm chức vào tháng 1-2017, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã đặt hàng mẫu xe này dành riêng cho chủ nhân Nhà Trắng để sử dụng xuyên suốt nhiệm kỳ. Đến tháng 9 năm ngoái, chiếc The Beast 2.0 dành riêng cho ông mới xuất hiện đầu tiên trước công chúng tại thành phố New York.





Sơ đồ mô tả về chiếc Quái thú. Ảnh: PRINTEREST

Đặc biệt, trong những chuyến công du nước ngoài, thường sẽ có 2 chiếc được thiết kế y hết nhau cùng di chuyển trong đội hình xe bảo vệ nhằm đánh lạc hướng, giảm nguy cơ bị tấn công.

Những thông tin về chiếc xe này là khá tối mật, nhưng dựa vào những thông tin từng được công bố, có thể nói chiếc The Beast có thể bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ông Trump.

Khả năng "chịu đòn" như quái thú

Chiếc The Beast 2.0 vẫn sở hữu kích thước đồ sộ quen thuộc của mẫu limousine với chiều dài tổng thể 5.448mm và chiều cao 1.554mm. Quái vật mới có trọng lượng hơn bảy tấn, nặng hơn khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex và bằng với một con voi châu Phi khổng lồ.

Lớp vỏ thân xe dày ít nhất 8 inch (20,32cm) được cấu thành từ titan, thép và gốm sứ. Hông xe được bọc thép dày 20 cm, cửa sổ chống đạn dày 13 cm và nặng như cửa máy bay Boeing 757. Khung gầm được sử dụng từ chiếc bán tải hạng nặng Chevrolet Kodiak, nhằm giúp xe chịu được những vụ nổ bom nhỏ. Về khả năng chống đạn, The Beast có khả năng chống đạn tốt nhất thế giới (cấp độ 10).



Bộ lốp của Cadillac One có kích thước tương đương lốp xe buýt, được gia cường bằng sợi Kevlar nên rất khó bị phá hủy. Ảnh: AP



Vì cân nặng khủng nên dù được trang bị động cơ Diesel Duramax V8 6.6L tăng áp, cho công suất 300 mã lực, chiếc xe cũng chỉ đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 34 l/100 km.

Ngoài ra, bộ lốp của Cadillac One có kích thước tương đương lốp xe buýt, được gia cường bằng sợi Kevlar nên rất khó bị phá hủy, và vẫn chạy được bon bon dù bị trúng bom đạn.



An toàn và cách ly gần như tuyệt đối

Người lạ sẽ không thể chạm vào tay nắm cửa bởi vỏ xe có chức năng phóng điện. Không gian cabin của xe tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, nên có thể chống lại các cuộc tấn công hóa, sinh học. Đồng thời, xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ tầm nhìn ban đêm. Đặc biệt nếu bị truy đuổi, xe còn có thể phóng hơi cay hoặc khói mù.



Chiếc xe còn có khả năng phóng điện nên chỉ mật vụ mới biết cách mở cửa xe an toàn. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, Cadillac The Beast còn sử dụng hệ thống liên lạc bảo mật. Thậm chí, nếu tổng thống Mỹ muốn phóng tên lửa hạt nhân khi đang ngồi trên xe, ông chỉ cần nhấc máy gọi một cú điện thoại là đủ.

Bình nhiên liệu được bọc bởi một loại bọt đặc biệt, vô hiệu hoá mọi loại chất nổ. Ngoài ra, các loại vũ khí tối tân như súng ngắn, súng phun hơi cay, súng phóng lựu đều có trong xe để nhân viên mật vụ sử dụng trong tình huống cần thiết.

"Thừa" tiện nghi

Trong xe có tủ lạnh chứa máu dự phòng trùng với nhóm máu của tổng thống, phòng trường hợp cần truyền máu khẩn cấp, 12 lon nước ngọt hoặc trà để phục vụ tổng thống mỗi ngày.



Trên xe luôn đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho tổng thống. Ảnh: REUTERS

Trong xe, ghế da được bọc và may hoàn toàn thủ công. Có ghế ngồi dành riêng cho khách của tổng thống, như những nhà ngoại giao hay các cộng sự của ông để làm việc ngay trên xe. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể bước lên "The Beast", chỉ có Trưởng bộ phận an ninh bên cạnh tổng thống mới biết cách mở cửa chiếc xe.

Tài xế như điệp viên



Tài xế điều khiển xe của tổng thống phải là những mật vụ chuyên nghiệp, họ là anh hùng thực thụ, được đào tạo bài bản với nhiệm vụ đưa tổng thống đến nơi an toàn bằng mọi giá. Về trình độ của những tài xế này không thua kém gì những phi công: chạy xe tốc độ cao, vượt chướng ngại vật.



Tài xế điều khiển xe tổng thống phải là những mật vụ chuyên nghiệp. Ảnh: REUTERS



The Beast 2.0 được được vận chuyển đến bất cứ đâu mà ông Trump cần đến trên toàn cầu bằng máy bay vận tải Globemaster C17. Việt Nam chắc cũng không ngoại lệ.