Mỹ tiêu tốn bao nhiêu cho mỗi chuyến công du của ông Trump

Như đã biết trong bài "Tổng thống Mỹ được bảo vệ thế nào khi đi công du?", mỗi khi ra nước ngoài đoàn hộ tống thường có khoảng 1.000 người đi theo phục vụ công tác an ninh cũng như sinh hoạt cho Tổng thống tại nước sở tại. Vậy nên, chi phí đi lại trong mỗi chuyến công du của Tổng thống Mỹ chắc chắn là một con số không nhỏ.



Chi phí cho mỗi chuyến công du của Tống thống lên đến cả triệu USD. Ảnh: REUTERS

Số tiền này sẽ được chi cho các khoản an ninh, ăn ở và những phương diện khác trong chuyến thăm của Tổng thống. Tổ chức phi chính phủ Mỹ National Taxpayers Union (NTU) cũng cho biết Washington sẽ chịu toàn bộ những chi phí này.

Phương tiện di chuyển

Chi phí di chuyển trước hết phải kể đến chuyên cơ Air Force One. Đây là chiếc máy bay VC-25 được trang bị thiết bị quân sự cần thiết để đảm bảo an toàn cho Tổng thống bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa, khả năng gây nhiễu radar và thiết bị đàm thoại có hình. Cũng vì đặc điểm tối ưu hóa độ an toàn nên chi phí hoạt động của Air Force One cũng không hề nhỏ.



Mỗi chuyến công du của tổng thống có vài trăm, thậm chí là cả ngàn người theo tháp tùng. Ảnh: GETTY

Vào năm 2012, Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cho biết chi phí một giờ bay của Air Force One là hơn 179.000 USD. Tuy nhiên, tổ chức Judicial Watch ước tính trong năm tài chính 2015, chi phí một giờ vận hành của Air Force One là hơn 206.000 USD bao gồm nhiên liệu, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng động cơ.

Chưa kể, đoàn xe của Tổng thống bao gồm hai chiếc “Quái thú” và trực thăng Marine One thường được vận chuyển bằng các máy bay vận tải như Galaxy C-5 với chi phí bay là 78.000 USD/giờ hay C-17 Globemaster III có chi phí hơn 28.000 USD/giờ, theo trang Military Machine.

Chi phí khách sạn

Trong các chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Mỹ được tháp tùng bởi hàng trăm nhân viên chính phủ, cùng đội ngũ mật vụ, đầu bếp… Khi đến nước sở tại, các mật vụ thường phải thuê toàn bộ hoặc một phần khách sạn để kiểm soát an ninh tòa nhà. Ở một số quốc gia, giá phòng khách sạn hạng bậc nhất thường không hề rẻ.

Hồi tháng 5-2017, khi ông Trump đến Jerusalem, Israel, ông ở khách sạn King David, nơi giá phòng đắt nhất là 5.500 USD một đêm. Newsweek đưa tin rằng tất cả 6 tầng của khách sạn đều được dành riêng cho các nhân viên chính phủ Mỹ. Kèm thêm đó là chi phi bảo vệ khách sạn của ông tại Israel là ba triệu USD một giờ. Phòng tổng thống ở đây không chỉ có khả năng chống đạn mà còn chống rocket. Nó như một chiếc hộp và nếu tòa nhà sụp đổ trong trường hợp bị tấn công, "chiếc hộp" sẽ rơi xuống nhưng vẫn còn nguyên vẹn.



Phòng khách sạn dành cho Tổng thống thường có giá không hề rẻ. Ảnh minh họa.

Tháng 7-2017, Trump đến Phần Lan để họp với Tổng thống Nga Putin. Ông ở khách sạn Hilton Kalastajatorppa, từng là nơi nghỉ của các cựu tổng thống Mỹ như Gerald Ford, Ronald Reagan hay cựu tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Giá phòng Tổng thống ở đây là khoảng 1.000 USD.

Hồi tháng 6 năm ngoái, khi ông Trump đến Singapore dự Thượng đỉnh lần đầu với ông Kim, ông đã nghỉ tại khách sạn Shangri-La. Đây cũng là khách sạn có nhiều kinh nghiệm đón tiếp lãnh đạo nước ngoài. Từ năm 2002, Đối thoại Shangri-La với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng và các lãnh đạo quân sự từ 28 quốc gia châu Á - Thái Bình Dương luôn được tổ chức ở khách sạn này. Phòng tốt nhất ở Shangri-La có mức giá gần 7.500 USD một đêm, trong khi các phòng khác giá khoảng 470-1.255 USD.

Dẫu biết rằng chi phí cho chuyến công du của Tổng thống “đắt đỏ” như vậy, nhưng con số cụ thể bao nhiêu vẫn là điều bí mật mà không một ai biết được.

CNBC đưa tin theo báo cáo hồi tháng 1-2018 của tổ chức giám sát chính phủ Mỹ Judical Watch, kể từ khi nhậm chức từ đầu năm 2017, ông Trump đã thực hiện 10 chuyến công du nước ngoài qua 20 nước với chi phí đi lại vượt trên con số 13,5 triệu USD. Trong đó, riêng chi phí cho những chuyến đi không phải là công tác cũng đã là 3,2 triệu USD tính từ tháng 6-2017.