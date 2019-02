Tại sao Air Force One của Tổng thống Mỹ lại có màu xanh?

Air Force One thường được dùng để chỉ những chiếc chuyên cơ được thiết kế riêng, giúp duy trì khả năng chỉ huy trong mọi thời điểm và thể hiện uy quyền của tổng thống Mỹ, theo LiveScience. Trước năm 1943, các Tổng thống Mỹ thường sử dụng máy bay dân dụng của các hãng hàng không để di chuyển. Tuy nhiên, lo ngại về việc phải phụ thuộc vào các hãng hàng không, quân đội Mỹ đề xuất hoán cải một máy bay thành chuyên cơ phục vụ Tổng thống. Định danh Air Force One được đưa ra sau sự cố năm 1953. Chiếc C-121 Constellations mang mã hiệu 8610 chở tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower bay vào cùng không phận với một máy bay dân dụng có cùng mã hiệu của hãng hàng không Eastern Airlines, gây nhầm lẫn cho kiểm soát không lưu. Kể từ đó, Air Force One là định danh chính thức được sử dụng để gọi bất kỳ máy bay nào chở Tổng thống Mỹ, nhằm tránh nhầm lẫn với các phi cơ khác.