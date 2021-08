Theo các nguồn thạo tin, viễn cảnh về một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 (G20) ở Ý vào mùa thu năm nay đang "mờ dần".



Theo tờ South China Morning Post, dù Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng giới lãnh đạo nước này đang nghiêng về khả năng ông Tập tham gia cuộc họp thông qua hình thức trực tiếp hơn hơn là có mặt ở Rome (Ý) vào hai ngày 30 và 31-10 tới.



Nếu ông Tập và ông Biden không gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, đây sẽ là lần trì hoãn gặp mặt lâu nhất giữa một tổng thống Mỹ mới nhậm chức và nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ năm 1997.



Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Phó tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Joe Biden vào năm 2013. Ảnh: AP