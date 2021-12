Theo hãng tin Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 8-12 cho biết các chính phủ cần đánh giá lại công tác ứng phó COVID-19, đồng thời tăng tốc chương trình tiêm chủng để đối phó biến thể Omicron.

Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý vẫn còn quá sớm để nói về hiệu quả của các vaccine hiện có đối với biến thể mới này.



Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: REUTERS

Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus – hôm 8-12 cho biết sự lây lan của Omicron trên toàn cầu cho thấy biến thể này có thể có tác động lớn đến đại dịch COVID-19 và giờ là lúc khống chế trước khi có thêm nhiều bệnh nhân nhập viện vì biến thể này.

"Chúng tôi kêu gọi tất cả quốc gia tăng cường theo dõi, xét nghiệm và giải trình tự" - ông Tedros nói.

"Bất kỳ sự tự mãn nào vào thời điểm này sẽ phải trả giá bằng mạng sống" – người đứng đầu WHO nhấn mạnh.

Reuters dẫn lời ông Mike Ryan - giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO - cho biết do biến thể này dễ lây lan hơn, do đó cần phải nỗ lực gấp đôi để cắt đứt chuỗi lây truyền.

WHO cũng lưu ý rằng những chứng cứ sơ bộ cho thấy vaccine của Pfizer-BioNTech có hiệu quả đối với biến thể Omicron và liều tăng cường giúp gia tăng hiệu quả.

Pfizer-BioNTech hôm 8-12 tuyên bố việc tiêm vaccine mũi thứ ba của liên danh này có thể trung hòa được biến thế Omicron trong một thử nghiệm ở phòng xét nghiệm.

Liên danh này cũng cho biết có thể cho ra mắt vaccine dành riêng cho Omicron vào tháng 3-2022 nếu cần thiết.

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên liên quan tính hiệu quả của vaccine đối với Omicron từ các hãng sản xuất vaccine trên toàn thế giới.

Reuters dẫn lời nhà khoa học hàng đầu của WHO - bà Soumya Swaminathan – lưu ý còn sớm để khẳng định việc giảm kháng thể trung hòa có nghĩa là vaccine kém hiệu quả.

Dự kiến WHO sẽ xem xét lại quan điểm về liều tăng cường và đưa ra nhận định trong vài ngày tới.

Tuy nhiên, với tỉ lệ tiêm chủng thấp ở mức đáng lo ngại tại các nước đang phát triển, WHO cho rằng việc tiêm những liều căn bản thay vì tăng cường vẫn là ưu tiên.