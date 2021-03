Tờ South China Morning Post đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) này 27-3 cho biết báo cáo về cuộc điều tra tại TP Vũ Hán để truy tìm nguồn gốc virus SARS CoV-2 gây đại dịch COVID-19 dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Ông Peter Ben Embarek - chuyên gia của WHO và là người dẫn đầu nhóm điều tra của WHO tại Trung Quốc - hôm 27-3 cho biết cơ quan này đang xác minh dữ liệu và dịch thuật báo cáo này.

“Tôi hy vọng rằng trong vài ngày tới, toàn bộ quy trình sẽ hoàn tất và chúng tôi sẽ có thể phát hành báo cáo công khai” - ông Ben Embarek cho biết.



Ông Peter Ben Embarek - chuyên gia của WHO và là người dẫn đầu nhóm điều tra của WHO tại Trung Quốc. Ảnh: AP

Trong khi đó, ông Michael Ryan - người đứng đầu Chương trình y tế khẩn cấp của WHO - cho biết báo cáo trước tiên sẽ được gửi tới các quốc gia thành viên để thảo luận trước khi được công bố rộng rãi.

“Chúng tôi muốn thể hiện sự tôn trọng đối với các quốc gia thành viên và chia sẻ báo cáo với họ trước tiên, vì họ là những người đã làm việc rất chặt chẽ với giám đốc để đảm bảo công việc này được hoàn thành” - ông Ryan nói.

Báo cáo, dài 400 trang về cuộc điều tra kéo dài 28 ngày tại TP Vũ Hán, dự kiến sẽ bao gồm biên bản cuộc họp giữa các nhà khoa học Trung Quốc và nhóm điều tra do WHO dẫn đầu. Trước đó, WHO được kỳ vọng sẽ công bố bản báo cáo vào ngày 16-3, trong khi một báo cáo tạm thời đã bị loại bỏ trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan vấn đề minh bạch.

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời một chuyên gia giấu tên hồi cuối tuần trước cho biết Bắc Kinh lo ngại rằng các quan điểm chính trị trên toàn cầu có thể sẽ định hình kết luận của báo cáo và kết quả cuối cùng có thể sẽ “đi chệch với sự đồng thuận trước đó”.

Trong một động thái rõ ràng nhằm làm rõ quan điểm của mình trước khi WHO chính thức công bố bản báo cáo, Bắc Kinh hôm 26-3 đã tổ chức một cuộc họp giao ban với sự tham dự của các nhà ngoại giao từ hơn 50 quốc gia.

"Mục đích của chúng tôi là thể hiện sự cởi mở và minh bạch. Trung Quốc đã chiến đấu với đại dịch một cách minh bạch và không có gì phải che giấu" - ông Yang Tao, quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu.

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời ông Feng Zijian - phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc - cho biết Bắc Kinh và nhóm điều tra của WHO đã đạt được sự đồng thuận về nội dung của báo cáo.

Ông nhắc lại rằng kết quả cuộc điều tra của WHO đã loại trừ khả năng virus gây đại dịch COVID-19 bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm và thay vào đó tập trung vào cách virus có thể lây truyền sang người hoặc trực tiếp từ dơi hay qua vật chủ trung gian, hoặc qua các loại thực phẩm đông lạnh.

Ông Feng cũng nói rằng các nỗ lực truy tìm nguồn gốc virus gây đại dịch COVID-19 không nên chỉ giới hạn ở một “địa điểm cụ thể hoặc thời gian cụ thể” mà nên triển khai trên toàn thế giới.

Trước đó, trao đổi với đài CNN hôm 26-3, ông Robert Redfield - cựu giám đốc CDC của Mỹ - cho biết ông tin rằng đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán.

“Tôi vẫn cho rằng nguyên nhân khả thi nhất của mầm bệnh tại TP Vũ Hán là từ một phòng thí nghiệm thoát ra ngoài. Những người khác không tin điều đó, nhưng không sao, khoa học sẽ làm rõ. Không phải bất thường mà các mầm bệnh hô hấp được nghiên cứu tại phòng thí nghiệm lại xâm nhập vào nhân viên phòng thí nghiệm” - ông Redfield nói.

Tuy nhiên, TS Anthony Fauci cho biết hầu hết các quan chức y tế công cộng đều loại trừ khả năng này.