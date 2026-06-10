Reuters: Mỹ kêu gọi châu Âu áp lệnh hạn chế đi lại do Ebola trước thềm World Cup 10/06/2026 05:49

(PLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia châu Âu áp đặt các hạn chế đi lại đối với những người gần đây từng đến các nước Trung Phi đang bị ảnh hưởng do đợt bùng phát Ebola.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia châu Âu làm theo Washington và áp đặt các hạn chế đi lại đối với những người gần đây từng đến các nước Trung Phi đang bị ảnh hưởng do đợt bùng phát Ebola, nhằm ngăn chặn virus lây lan trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026, các nguồn tin và quan chức nói với hãng tin Reuters hôm 9-6.

Ngày 1-6, Mỹ đã gửi một công hàm ngoại giao chính thức bày tỏ quan ngại, kêu gọi các nước châu Âu áp dụng các hạn chế đi lại liên quan đợt bùng phát dịch bệnh, theo một nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) đang làm việc tại châu Phi và một nguồn tin thứ hai am hiểu vấn đề.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ ở Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 4-6 khi số ca nhiễm Ebola gia tăng. Ảnh: TÂN HOA XÃ

“Các quốc gia khác cũng phải thực hiện phần trách nhiệm của mình để bảo đảm đợt bùng phát này không tiếp tục lan rộng. Hành động cần được triển khai ngay bây giờ. Điều đó bao gồm đóng góp tài chính và áp dụng các hạn chế đi lại hợp lý đối với khu vực bị ảnh hưởng” - vị quan chức giấu tên cho biết.

“Chúng tôi đang tiến hành các hoạt động ngoại giao với các quốc gia trên khắp thế giới để phối hợp cách tiếp cận nhằm bảo vệ công dân của mình, bao gồm hàng triệu du khách, người hâm mộ, vận động viên và khách du lịch dự kiến sẽ đến trong thời gian diễn ra FIFA World Cup” - quan chức Mỹ nói thêm.

Nhà ngoại giao này cho biết các quốc gia thành viên EU chưa phản hồi công hàm của Mỹ.

Tháng trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ban hành lệnh cấm những người không phải công dân Mỹ, nếu đã từng ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó, nhập cảnh vào Mỹ. Công dân Mỹ được yêu cầu đi qua một số sân bay được chỉ định để thực hiện kiểm tra y tế.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thảo luận về công tác ứng phó Ebola trong một cuộc điện đàm vào ngày 9-6.

“Ưu tiên và trọng tâm hàng đầu của Bộ vẫn là bảo vệ sức khỏe người dân Mỹ và ngăn chặn đợt bùng phát Ebola này lan tới lãnh thổ của chúng ta” - người phát ngôn Tommy Pigott cho biết trong thông cáo về cuộc điện đàm.

Trước đó, ông Rubio nhấn mạnh Ebola không được phép xâm nhập vào Mỹ và các nỗ lực của chính quyền tập trung vào việc giữ những người có thể đã tiếp xúc với virus ở ngoài lãnh thổ Mỹ.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các biện pháp hạn chế đi lại, cùng với các cam kết tài trợ của Mỹ cho công tác ứng phó Ebola, cho thấy Washington đã “tăng cường hành động” để bảo vệ người dân Mỹ trước chủng Ebola Bundibugyo - chủng virus mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.

Theo Reuters, đợt bùng phát Ebola đã làm phức tạp thêm một số hoạt động đi lại trước thềm FIFA World Cup, giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai và sẽ khởi tranh vào ngày 12-6.