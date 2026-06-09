ROX Living Kiến Tường: Pháp lý vững vàng, sẵn sàng cho kế hoạch an cư, đầu tư 09/06/2026 10:29

(PLO)- ROX Living Kiến Tường vừa tiến hành trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đợt tiếp theo cho các khách hàng.

Sự kiện tiếp tục khẳng định uy tín của chủ đầu tư, minh chứng cho nền tảng pháp lý vững chắc của dự án ngay trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao yếu tố minh bạch.

Từ uy tín đến cam kết được hiện thực hóa

Đối với người mua bất động sản, đặc biệt là các nhà đầu tư dài hạn, pháp lý luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Một dự án hoàn thiện pháp lý không chỉ bảo đảm quyền sở hữu tài sản mà còn tạo nền tảng cho các hoạt động chuyển nhượng, khai thác kinh doanh và gia tăng giá trị trong tương lai.

Sự kiện trao sổ đỏ đợt tiếp theo tại dự án ROX Living Kiến Tường diễn ra trong không khí phấn khởi của các khách hàng khi chính thức hoàn tất những thủ tục cuối cùng để sở hữu tài sản một cách trọn vẹn. Đây cũng là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các cơ quan chức năng nhằm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo đúng quy định.

Các khách hàng của ROX Living Kiến Tường nhận sổ hồng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, những dự án có pháp lý hoàn chỉnh ngày càng trở thành "tài sản giá trị" được khách hàng và nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn bởi sự chủ động và an tâm trong việc hiện thực hóa các kế hoạch an cư, kinh doanh,… Việc ROX Living Kiến Tường hoàn thiện 100% pháp lý và liên tục bàn giao sổ đỏ cho khách hàng góp phần củng cố niềm tin của thị trường, đồng thời khẳng định vị thế của dự án trong khu vực.

Thời gian qua, việc liên tiếp trao sổ đỏ cho khách hàng tại các dự án do ROX Living quản lý và phát triển như tại Hồng Lĩnh, Đức Thọ và giờ là Kiến Tường cho thấy uy tín và cam kết của đơn vị phát triển dự án trong việc đảm bảo quyền lợi của cư dân. Mỗi cuốn sổ đỏ được trao tận tay khách hàng chính là bảo chứng cao nhất cho chất lượng phát triển dự án, năng lực triển khai và trách nhiệm của ROX Living đối với cộng đồng cư dân, khách hàng.

Cơ hội sinh lời từ tâm điểm phát triển mới của Kiến Tường

Không chỉ sở hữu lợi thế về pháp lý, ROX Living Kiến Tường còn được đánh giá cao nhờ vị trí chiến lược tại phường Kiến Tường – khu vực cửa ngõ kết nối vùng Đồng Tháp Mười với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và hệ thống giao thương biên giới Việt Nam - Campuchia.

ROX Living Kiến Tường trên trục đường kết nối cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Những năm gần đây, Kiến Tường đang được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông, logistics và thương mại dịch vụ. Sự phát triển của các tuyến giao thông kết nối liên vùng cùng định hướng nâng cấp đô thị đang tạo động lực thúc đẩy nhu cầu nhà ở, kinh doanh và dịch vụ tại khu vực này.

Với thiết kế hiện đại, hạ tầng nội khu được quy hoạch đồng bộ kết hợp không gian mở của khu shophouse, dự án tối ưu cho các hoạt động kinh doanh (quán café, dịch vụ tiện ích,…), phản ánh rõ nét tinh thần mang lại “thuận ích” cho khách hàng và cộng đồng mà ROX Living (thành viên ROX Group) theo đuổi trong suốt 30 năm qua.

Hiện tại, dự án đang ghi nhận làn sóng quan tâm lớn từ tệp khách hàng có nhu cầu ở thực – những người có kế hoạch xây dựng nhà ở ngay. Việc bàn giao sổ hồng kịp thời không chỉ giúp cư dân an tâm tuyệt đối trong các kế hoạch “an cư lạc nghiệp”, sớm hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh, mà còn góp phần nhanh chóng hình thành một cộng đồng cư dân hiện đại, nhộn nhịp và tràn đầy sức sống tại trung tâm vùng.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của Kiến Tường như hiện nay, nhu cầu về mặt bằng thương mại, dịch vụ cũng được dự báo sẽ tăng mạnh, mở ra dư địa tăng giá và khai thác dòng tiền hấp dẫn cho các chủ sở hữu.

Không gian tiện ích đa chức năng giữa hai dãy phố thương mại sầm uất đa dạng tại ROX Living Kiến Tường.

Việc sở hữu sổ đỏ ngay từ giai đoạn hiện nay còn giúp khách hàng dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính, gia tăng tính thanh khoản và tối ưu hiệu quả đầu tư trong dài hạn.

Từ nền tảng pháp lý hoàn thiện, hạ tầng đồng bộ đến tiềm năng tăng trưởng của khu vực, ROX Living Kiến Tường đang từng bước khẳng định giá trị của một dự án vừa an tâm để an cư, vừa hấp dẫn để đầu tư. Hiện các chính sách ưu đãi của ROX Living Kiến Tường đang rất hấp dẫn để đầu tư sinh lời hoặc lựa chọn để an cư, nghỉ dưỡng.