Sắp có Triển lãm trải nghiệm đồ uống cao cấp tại Việt Nam 09/06/2026 17:41

(PLO)- Theo ban tổ chức, Triển lãm trải nghiệm đồ uống cao cấp tại Việt Nam sẽ thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa, tình hữu nghị và mối liên kết bền chặt hơn giữa Ý, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ngày 25 và 26-6, Triển lãm trải nghiệm đồ uống cao cấp tại Việt Nam 2026 - Premium Beverage Experience Vietnam 2026 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM.

Ban tổ chức cho biết sự kiện năm nay quy tụ hơn 75 nhà sản xuất đồ uống và thực phẩm cao cấp đến từ nhiều vùng khác nhau. Sự kiện cũng chào đón nhiều nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán lẻ, chuyên gia trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Đồng thời, các nhà lãnh đạo ngành hàng từ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á cũng sẽ tham dự.

Ban tổ chức trao đổi thông tin về triển lãm.

Đáng chú ý, triển lãm lần này sẽ mang đến bức tranh toàn diện về ngành đồ uống cao cấp quốc tế, đặc biệt là sự tham gia của Thương vụ Ý với 16 nhà sản xuất đến từ bảy vùng sản xuất danh tiếng của nước Ý.

Đây được xem là một trong những lực lượng nhà sản xuất quốc tế có quy mô và chất lượng nổi bật từng tham gia một sự kiện chuyên ngành về đồ uống cao cấp tại Việt Nam.

Theo ban tổ chức, sự kiện không đơn thuần là một triển lãm thương mại truyền thống mà còn kết hợp giữa các không gian gặp gỡ riêng tư, chương trình thử nếm được tuyển chọn kỹ lưỡng, các phiên kết nối doanh nghiệp (B2B Matching), hoạt động đào tạo chuyên môn, trình diễn ẩm thực, công nghệ tương tác và các trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Ông Michele D’Ercole, Giám đốc Triển lãm Trải nghiệm Đồ uống Cao cấp tại Việt Nam cho biết: "Qua sự kiện, chúng tôi hy vọng tạo ra những trải nghiệm chung, thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa, tình hữu nghị và mối liên kết bền chặt hơn giữa Ý, Việt Nam và Đông Nam Á.

Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành thực phẩm, đồ uống và dịch vụ khách sạn, Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường năng động nhất Đông Nam Á.

Sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm cao cấp cùng vị thế là cửa ngõ kết nối khu vực ASEAN mang đến cơ hội đáng kể cho các nhà sản xuất quốc tế mở rộng thị trường và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài tại khu vực."