Sau 3 năm, hơn 48.000 công an chính quy được điều động về xã

Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính bắt đầu được thực hiện từ năm 2018, theo tinh thần Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm, đến nay ngành công an đã triển khai có hiệu quả chủ trương này.

Theo đó, tính đến ngày 14-5-2022, công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ công an xã, thị trấn chính quy tại 100% xã, thị trấn trên toàn quốc (sớm hơn 6 tháng so với quy định).

Tính đến tháng 5-2022, Bộ Công an đã bố trí hơn 3.400 tỉ đồng để đầu tư cho Công an xã, thị trấn trong toàn quốc. UBND các cấp đã quan tâm hơn đến việc bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở làm việc của Công an xã, thị trấn chính quy, trong đó đã bố trí tổng kinh phí hơn 1.700 tỉ đồng đầu tư cho Công an xã, thị trấn chính quy.

Đáng chú ý, ngay từ khi được điều động về địa bàn xã, thị trấn, lực lượng Công an chính quy đã tích cực đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm “công an tìm đến dân”, “gần dân, hiểu dân”, “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”.

Tình hình an ninh, trật tự tại các xã, thị trấn hầu hết đều có những chuyển biến tích cực rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng công an xã, thị trấn đã tiếp nhận hơn 82.000 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; trực tiếp giải quyết hơn 49.000 vụ, chuyển cơ quan khác hơn 6.000 vụ và phối hợp với các lực lượng giải quyết hơn 7.000 vụ; xử lý hành chính hơn 26.000 vụ việc.

Đặc biệt, lực lượng công an xã, thị trấn chính quy đã đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thu thập, cấp Căn cước công dân gắn chip trên toàn quốc…

Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả mà công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy thời gian qua.

Ông khẳng định, qua hơn ba năm triển khai thực hiện đã cho thấy chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy là rất đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải tập trung thực hiện đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, kết hợp với chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng công tác của lực lượng công an xã, thị trấn, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Cùng đó là tiếp tục hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, cán bộ, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; chế độ, chính sách đối với công an xã, thị trấn và đội ngũ công an xã bán chuyên trách (trước đây) tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở…