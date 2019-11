Ông Chung gút danh sách 20 cầu thủ hay nhất tìm vàng SEA Games

Danh sách 20 tuyển thủ nữ Việt Nam tham dự SEA Games 30: Khổng Thị Hằng (Than KSVN), Trần Thị Kim Thanh (quận 1, TP.HCM), Trần Thị Hồng Nhung (Hà Nam), Phạm Thị Tươi (Hà Nam), Vũ Thị Thúy (Hà Nam), Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam), Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam), Chương Thị Kiều (quận 1, TP.HCM), Nguyễn Thị Bích Thủy (quận 1, TP.HCM), Huỳnh Như (quận 1, TP.HCM), Trần Thị Phương Thảo (quận 1, TP.HCM), Trần Nguyễn Bảo Châu (quận 1, TP.HCM), Hoàng Thị Loan (Hà Nội), Vũ Thị Nhung (Hà Nội), Thái Thị Thảo (Hà Nội), Phạm Hải Yến (Hà Nội), Lê Thị Diễm My (Than KSVN), Nguyễn Thị Vạn (Than KSVN), Dương Thị Vân (Than KSVN), Nguyễn Thị Xuyến (VFF).