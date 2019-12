Thầy Park sẽ dùng Hà Đức Chinh hay Tiến Linh phá lưới Indo?

Chiều 1-12 sẽ diễn ra lượt trận thứ ba của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 với trận U-22 Thái Lan – U-22 Singapore (lúc 15 giờ) và sau đó, U-22 Việt Nam đụng độ U-22 Indonesia hấp dẫn hơn giữa hai đội mạnh nhất. Indonesia có hai trận thắng vẫn xếp sau Việt Nam do kém hơn hiệu số bàn thắng bại (4/0 so với 12/1).

Mặc dù chỉ cần hòa là thầy trò Park Hang-seo vẫn giữ ngôi nhất bảng nhưng U-22 Việt Nam không muốn thế, vì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trắc trở cho chặng đường tiếp theo, đặc biệt ở lượt cuối gặp Thái Lan.



Tiến Linh (13) là một chân sút tốt của HLV Park Hang-seo từ đội tuyển quốc gia cho đến U-22. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chính vì thế, ông Park đã lên nhiều phương án nhằm đánh bại Indonesia để sớm chắc một suất bán kết và thảnh thơi hơn chờ nhận diện đối thủ chơi knock out tại bảng A.

Đội tuyển U-22 Việt Nam đến thời điểm này ghi nhiều bàn nhất trong số 11 đội bóng tham dự SEA Games 30. Đáng chú ý Hà Đức Chinh ở trận ra quân đã ghi 4/6 bàn vào lưới U-22 Brunei, còn tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có ba bàn trong trận đại thắng Lào 6-1. Các bàn thắng còn lại thuộc về Triệu Việt Hưng, Trọng Hùng, Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Quang Hải.

Do ông Park cho chơi với một trung phong, dễ hiểu Tiến Linh và Hà Đức Chinh đều ghi bàn thắng vượt trội so với đồng đội lẫn các đối thủ khác. Dẫu còn bỏ qua một số thời cơ ngon ăn khác, nhưng việc hai tiền đạo cắm này ghi rất nhiều bàn thắng cũng đủ làm thầy Park an tâm hơn.



Ông Park chắc hẳn sẽ không có nhiều đắn đo...



... khi chọn lựa Tiến Linh đá chính ở trận đối đầu Indonesia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông thầy người Hàn Quốc tiết lộ trận gặp Indonesia rất quan trọng nên sẽ tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, có thể ông sẽ không cho cùng lúc hai tiền đạo Hà Đức Chinh và Tiến Linh có cách chơi gần giống nhau trong danh sách xuất phát.

Cũng có lúc ông Park đã thử nghiệm Hà Đức Chinh đá tuyến trên cùng Tiến Linh như nửa cuối hiệp hai trận gặp Lào. Thế nhưng giữa họ chưa tạo ra nét sắc sảo riêng trong lối chơi chung thường vận hành theo sơ đồ 3-4-3 và biến thể 5-4-1 chỉ với một tiền đạo đá cao nhất.

Đã từng một lần, ông Park hướng dẫn học trò dịch chuyển sang sơ đồ 4-4-2 nhằm cung cấp nhiều tiền đạo gần vòng cấm đối phương hơn nhưng sau đó vẫn trở lại cách chơi cũ 3-4-3. Chính vì thế, ông thầy người Hàn chỉ có thể sử dụng Tiến Linh hoặc Hà Đức Chinh trong đội hình ra quân đấu Indonesia.



Hà Đức Chinh (phải) là một tiền đạo cắm thế vai rất tốt của tuyển U-22 Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hà Đức Chinh nhiều lần ăn cơm tuyển quốc gia cho đến những đợt cao điểm tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 30 đã chuyển hẳn xuống đội U-22 Việt Nam. Trong khi đó, Tiến Linh gần đây chiếm suất chơi chính ở tuyển và mỗi lần cấp bách, ông Park thường đưa anh theo đá cho đội trẻ. Như hồi vừa thi đấu cho tuyển quốc gia hòa Thái 0-0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy Park vội đưa trò Tiến Linh sang đá giao hữu với chủ nhà Trung Quốc với cú đúp bàn thắng.

Vì thế, không khó hình dung HLV Park Hang-seo sẽ chọn Tiến Linh đá chính khi đối đấu Indonesia để tận dụng tối đa kinh nghiệm và phong độ đang lên của chân sút B. Bình Dương. Hơn nữa, Tiến Linh cùng một số tuyển thủ quốc gia có mặt trong đội hình U-22 Việt Nam sẽ hòa hợp và nhuần nhuyễn hơn cho nhiệm vụ phá lưới đối thủ lớn để chắc vé vào bán kết SEA Games 30.