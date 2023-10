Ngày 10-10, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pưh đang tạm giữ hình sự đối với Rmah Krôn (22 tuổi; ngụ làng Plei Thơh Ga A, xã Chư Don) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT đưa Rmah Krôn dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 3-10, sau khi uống rượu, Rmah Krôn đến nhà chị KA (44 tuổi, ngụ thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh), thấy chị này ở nhà một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Krôn dùng vũ lực khống chế, đe doạ và thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của chị KA ba lần, rồi mới rời đi.

Đến ngày 4-10, chị KA đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pưh vào cuộc điều tra, xác minh Krôn là nghi can gây ra vụ việc. Tại cơ quan công an, Krôn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

LÊ KIẾN