Đừng để hộp ngủ biến thành những thảm họa

Những hộp ngủ diện tích chật hẹp làm bằng vật liệu dễ cháy, vi phạm quy định xây dựng và phòng cháy, chữa cháy không thể tồn tại ở những đô thị hiện đại. Vốn dĩ hộp ngủ khi ra đời là một dịch vụ tại sân bay, dành cho một số ít hành khách nghỉ ngơi trong thời gian đợi chuyến bay khoảng vài tiếng đồng hồ.

Thế nhưng hộp ngủ đã bị biến tướng, len lỏi vào các căn nhà phố, chồng chất lên nhau với số lượng lớn để gia chủ cho thuê dài hạn. Loại hình này mọc lên như nấm tại khu vực trung tâm các đô thị lớn tại Hà Nội, TP.HCM. Một căn phòng vài chục mét vuông có thể chứa đến hàng chục hộp ngủ bít bùng, diện tích chỉ khoảng 2 m2 đủ một người nằm, muốn đứng lên cũng phải lom khom.

Nhiều chủ cho thuê hộp ngủ biện minh họ thiết kế như vậy để phục vụ nhu cầu của đông đảo người thuê, nhất là người có thu nhập thấp về một nơi ở tiện nghi, giá rẻ… Tuy nhiên, tất cả chỉ là ngụy biện.

Một chủ nhà ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đã cải tạo căn phòng 20 m2 thành 16 hộp ngủ, giá thuê 2 triệu đồng/hộp ngủ/tháng. Như vậy, khoản tiền thu về lên đến 32 triệu đồng/tháng, gấp 6-7 lần nếu cho thuê phòng dạng thông thường. Do đó, nói một cách thẳng thắn là chủ cho thuê hộp ngủ nhắm đến nguồn thu béo bở mà cố tình bỏ qua các nguyên tắc an toàn về phòng cháy, chữa cháy, an ninh khu vực, qua mặt cơ quan quản lý và xem thường tính mạng của người thuê nhà.

Bên trong một dãy hộp ngủ. Ảnh: Nguyễn Yên

“Tuy biết ở như vậy không an toàn, lỡ có gì thì không có đường chạy nhưng… trước mắt tiện thì cứ ở” - đó là lời chia sẻ đáng lo ngại của một bạn trẻ đang thuê hộp ngủ tại quận Bình Tân.

Hãy nhìn lại vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội làm 56 người chết hồi tháng 9 vừa qua, nguyên nhân gây cháy là chập điện nhưng gốc rễ là chủ nhà đã xây dựng sai phép, tăng lượng người ở, không gian quá chật hẹp, vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

So với chung cư mini thì nguy cơ với hộp ngủ còn tăng gấp nhiều lần. Khi chưa xảy ra sự cố, ai cũng cố nghĩ “chắc chừa mình ra” nhưng một khi có chuyện thì hậu quả sẽ không gì ngoài hai chữ “thảm khốc”.

Vì vậy, động thái quyết liệt cho tạm ngưng hoạt động tất cả nhà đang kinh doanh hộp ngủ của các địa phương tại TP.HCM lần này là vô cùng đúng đắn, cần thiết để ngăn ngừa hộp ngủ trở thành các hộp quan tài. Ngăn chặn kinh doanh hộp ngủ không chỉ để đảm bảo an toàn cho người dân, loại bỏ sớm một mô hình sinh sống không phù hợp, tiềm ẩn mối nguy thường trực cho cộng đồng mà còn giữ gìn văn minh đô thị, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi đối tượng.

Làm được như vậy chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo đó là phải duy trì kiểm tra, thường xuyên rà soát để ngăn chặn các chủ cho thuê vẫn âm thầm mở cửa, nhồi nhét người vào hộp ngủ.

Trên thực tế, quá trình đô thị hóa sẽ kéo theo gia tăng mật độ dân cư nhưng quy định pháp luật cũng nêu rõ các quy chuẩn về nhà ở, nhà cho thuê. Như Thông tư 20/2016 của Bộ Xây dựng quy định về tiêu chuẩn tối thiểu đối với phòng ở, gồm diện tích sử dụng không được nhỏ hơn 10 m2; phòng ở phải có cửa đi, cửa sổ bảo đảm thông gió và chiếu sáng tự nhiên; diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 5 m2/người.

Những quy định này vốn để đảm bảo một mặt bằng chung về môi trường sống đạt chuẩn tại các đô thị. Đó mới chỉ là những yêu cầu tối thiểu nhưng trong điều kiện còn nhiều khó khăn, chỉ cần đảm bảo điều tối thiểu thì đã tránh được vô số điều đáng tiếc và những hậu quả lớn.

QUANG HUY