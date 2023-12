VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (48 tuổi, ở Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, năm 2017, ông Ngô Đăng C (SN 1962) sở hữu một căn nhà ở khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Căn nhà này trong diện giải tỏa để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp và chỉnh trang Quốc lộ 6 qua địa phận thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Năm 2017, nhà đất của ông C có quyết định thu hồi đất. Theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì gia đình ông C được bồi thường, hỗ trợ hơn 1,2 tỉ đồng.

Sau đó, năm 2018, gia đình ông C được UBND huyện Chương Mỹ phê duyệt bổ sung phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, được nhận thêm 183 triệu đồng.

Khoảng tháng 11-2021, ông C quen biết với bà Thanh và có nói với Thanh về việc đền bù, giải tỏa nêu trên. Khi đó, bà Thanh nói đền bù như thế là không thỏa đáng và hứa sẽ giúp ông C được đền bù nhiều tiền hơn.

Để tạo lòng tin cho ông C, bà Thanh nói dối là con nuôi nguyên là lãnh đạo cấp cao, lấy điện thoại giả vờ gọi điện thoại cho “mẹ nuôi” và được "mẹ nuôi" đồng ý giúp đỡ với chi phí 50 triệu đồng.

Ngày hôm sau, ông C giao tiền cho bà Thanh mà không có giấy biên nhận. Sau đó, bà Thanh tiếp tục nói dối ông C việc mình là "em nuôi" của một lãnh đạo cao cấp khác của Chính phủ và đang làm thư ký cho vị lãnh đạo này.

Theo lời bà Thanh, người “anh nuôi” này tư vấn rằng, nếu ông C muốn lấy tiền đền bù thì phải chuyển đổi thành doanh nghiệp sẽ có nhiều ưu đãi hơn, chủ doanh nghiệp phải có SIM số đẹp, tài khoản ngân hàng số đẹp, điện thoại đắt tiền, còn việc làm như thế nào để Thanh lo hết.

Tin lời, ông C tiếp tục nhiều lần đưa tiền cho bà Thanh mà không có giấy biên nhận.

Đến tháng 5-2022, bà Thanh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc nhờ sự giúp đỡ của bị can mà ông C thành chủ doanh nghiệp và được mua 1.500 m2 đất ở trên Quốc Oai với giá ưu đãi.

Bà Thanh nói, mọi thủ tục mua bán đất để bà ta lo hết, ông C chỉ việc đưa tiền. Tiếp đó, bà Thanh lấy nhiều lý do bảo ông C đưa tiền để mua đất, đóng cho địa chính, đóng thuế….

Tin lời bà Thanh, ông C đã nhiều chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. CQĐT xác định, bị can đã chiếm đoạt của ông C hơn 1,8 tỉ đồng và chi tiêu cá nhân hết.

Ngoài ra, còn có 2 cá nhân khác tin lời giới thiệu của Thanh là con nuôi, thư ký cho các lãnh đạo cấp cao nên đã nhờ vả chuyện đất đai, cấp sổ đỏ. Bị can đã nhận 188 triệu đồng từ hai người này nhưng không thực hiện lời hứa mà sử dụng chi tiêu hết.

Tổng số tiền mà bà Thanh chiếm đoạt của 3 nạn nhân là hơn 2 tỉ đồng.

BÙI TRANG