Trộm tài sản của bạn ở Long An rồi trốn lên Bình Dương

Chiều 16-12, Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, Long An, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Thuận An, Bình Dương bắt giữ Lê Dương Quốc Bảo (19 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 29-11, anh Đỗ Văn Long (20 tuổi, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc) đi xe máy chở Bảo đến kho hàng Công ty Lazada ở ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức.

Tại đây, anh Long bỏ thẻ xe vào cốp rồi đem điện thoại iPhone 11 Pro cùng chìa khóa xe để vào tủ đồ của một người bạn làm chung.

Lê Dương Quốc Bảo bị lực lượng công an bắt giữ khi trộm trộm tài sản của bạn. Ảnh: CA

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, hết ca làm, anh Long phát hiện mất điện thoại cùng xe mô tô 62M2-009.86. Nghi ngờ Bảo trộm nên anh Long đi tìm và gọi điện thoại cho Bảo nhưng không gặp.

Ngày 6-12, anh Long đến cơ quan công an trình báo.

Qua xác minh, biết Bảo đang lẩn trốn tại huyện Thuận An, Bình Dương nên Công an huyện Bến Lức phối hợp bắt giữ Bảo vào tối 15-12 và di lý về huyện Bến Lức.

Làm việc với công an, Bảo thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm tài sản của bạn.

Lực lượng công an đã thu được vật chứng và đang tạm giữ Bảo để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

