(PLO)- HLV Jose Mourinho bị đuổi khỏi sân trong trận hòa 1-1 của AS Roma trước Atalanta tại Serie A khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị phạt 2 thẻ vàng vào cuối mỗi hiệp vì bất đồng quan điểm với trọng tài.

Rạng sáng nay 8-1, AS Roma của HLV Jose Mourinho đã bị Atalanta cầm hòa 1-1 trên sân nhà Olimpico ở vòng 19 Serie A. HLV Jose Mourinho đã bị phạt 2 thẻ vàng ở phút bù giờ cuối mỗi hiệp đấu vì phản ứng dữ dội với trọng tài.

Hai thay đổi chiến thuật giúp Liverpool hạ gục Arsenal (PLO)- HLV Jurgen Klopp được khen ngợi vì hai thay đổi chiến thuật giúp xoay chiều cục diện trận đấu giữa Liverpool và Arsenal ở vòng 3 FA Cup.

Phút 45+7, Mourinho bị trọng tài Gianluca Aureliano phạt thẻ vàng vì lao ra ngoài phản đối quyết định của trọng tài và từ chối quay lại khu vực kỹ thuật theo yêu cầu. Đến phút 90+4, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Mourinho nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ vì lại phản đối trọng tài sau khi Romelu Lukaku bị phạm lỗi.

Mourinho bị trọng tài phạt thẻ vàng ngay trong hiệp 1. ẢNH: AP

Trận đấu giữa AS Roma và Atalanta diễn ra khá căng thẳng. Cả hai bàn thắng được hai đội ghi trong hiệp 1. Tiền vệ Teun Koopmeiners ghi bàn đưa đội khách Atalanta vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 8, sau đường chuyền tuyệt vời của Aleksey Miranchuk.

Tuy nhiên, Dybala đã gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của Jose Mourinho từ chấm phạt đền ở phút 39. Trước đó, Matteo Ruggeri phạm lỗi với hậu vệ Rick Karsdorp trong vòng cấm. VAR sau đó vào cuộc trao quả penalty cho AS Roma.

Atalanta suýt chút nữa rời sân Olimpico với trọn vẹn 3 điểm, nhưng bàn thắng của Gianluca Scamacca đã không được công nhận, do trước đó tiền đạo này phạm lỗi với tiền vệ Nicola Zalewski của AS Roma.

Kết quả này khiến AS Roma của Jose Mourinho không thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Hiện AS Roma đang xếp ở vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng Serie A với 29 điểm. AS Roma kém hai đội xếp thứ sáu và thứ bảy là Lazio và Atalanta 1 điểm, kém Top 4 của Fiorentina 4 điểm và thua đội đầu bảng Inter Milan đến 19 điểm.

Mourinho không "chấp hành lệnh" của trọng tài... ẢNH: IPA SPORTS

... và Mourinho phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ. ẢNH: AP

Vòng 19 Serie A chứng kiến 3 đội dẫn đầu đều giành chiến thắng, đội đầu bảng Inter Milan (49 điểm) hạ Verona 2-1, đội xếp thứ hai Juventus (46 điểm) cũng thắng Salernitana 2-1, còn AC Milan (39 điểm) thắng dễ Empoli 3-0. Trong khi đó, đội xếp thứ tư Firorentina bất ngờ thua Sassuolo 0-1.

Mbappe chia tay PSG (PLO)- Kylian Mbappe sẽ chia tay PSG sau khi đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid dưới dạng chuyển nhượng tự do.

GIA ĐỊNH