Nghỉ việc đi khám bệnh có được hưởng chế độ ốm đau?

Tôi đang làm công nhân tại Long An và có tham gia BHXH đầy đủ. Nơi tôi làm việc có quy định khi người lao động (NLĐ) nghỉ việc riêng sẽ bị trừ lương và mất tiền chuyên cần tháng đó.

Cho tôi hỏi người tham gia BHXH nghỉ việc để đi khám bệnh thì có được hưởng chế độ ốm đau không, mức hưởng là bao nhiêu?

Bạn đọc Trần Thị Hạnh (Long An)

Luật sư Nguyễn Văn Hồng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Tại Điều 25 Luật BHXH có quy định về điều kiện hưởng chế độ ốm đau. Theo đó, NLĐ có tham gia BHXH bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định thì được hưởng chế độ ốm đau. Tuy nhiên, đối với trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

Tại Điều 28 Luật BHXH quy định về mức hưởng chế độ ốm đau được tính như sau: Bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp NLĐ mới bắt đầu làm việc hoặc NLĐ trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

Như vậy, trường hợp của bạn nếu bạn bị ốm đau mà không phải là tai nạn lao động và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Mức hưởng chế độ ốm đau bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

VÕ HÀ