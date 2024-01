Chuyên gia góp ý về đô thị sân bay và sân golf Tân Sơn Nhất

Báo cáo cuối kỳ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (đang được lấy ý kiến các chuyên gia và cộng đồng) nêu tiềm năng phát triển quận Tân Bình. Trong đó, việc phát triển mô hình đô thị sân bay và tái cấu trúc khu vực sân golf Tân Sơn Nhất thành một trung tâm thương mại dịch vụ lớn đang nhận được sự quan tâm của các chuyên gia.

TSKH - kiến trúc sư NGÔ VIẾT NAM SƠN, chuyên gia quy hoạch đô thị:

Quy hoạch sân bay nên gắn với quy hoạch đô thị

Từ khoảng chục năm nay, tôi và một số chuyên gia cũng tư vấn cho TP về phát triển đô thị sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ chúng ta đưa vào quy hoạch hướng phát triển đô thị sân bay cũng là rất tốt. Đô thị sân bay là việc tổ chức lại về nhà ga sân bay, logistics, hệ thống giao thông công cộng kết nối với metro, có cả trạm xe buýt trung tâm, có đường vành đai quanh sân bay…

Mặt khác, nếu chúng ta làm tốt các vấn đề trên thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề về giao thông khi nhà ga T3 (đang xây dựng) đi vào hoạt động. Còn sau này nếu có nhà ga T4 thì sẽ nằm ở phía sân golf.

Phải hiểu đô thị sân bay không chỉ nằm trong sân bay mà là một quy hoạch bao gồm sân bay và khu lân cận sân bay, đặc biệt là trong vòng bán kính 1 km quanh sân bay. Nó sẽ hình thành một tổ hợp quy hoạch như mô hình sân bay Changi (Singapore) hiện nay.

Lúc trước thường có quan niệm sân bay là thực thể tách rời của đô thị, thành ra quy hoạch đô thị không gắn vào sân bay được (như nếu chúng ta gắn quy hoạch tốt thì tuyến metro số 2 phải chạy ngầm vào sân bay luôn).

Bây giờ chúng ta đưa ra chiến lược đô thị sân bay trong lần điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM này là rất đúng.

Các chuyên gia cho rằng nên phát triển các hoạt động dịch vụ cho sân bay và giải quyết bài toán hạ tầng giao thông vì việc ách tắc quanh sân bay diễn ra thường xuyên.

TS NGUYỄN HỮU NGUYÊN, Hội Quy hoạch đô thị Việt Nam:

Cần xác định yếu tố phát triển

Nếu ta lấy sân bay Tân Sơn Nhất làm trung tâm và xác định quanh sân bay sẽ phát triển cái gì. Tôi nghĩ là nên phát triển các hoạt động dịch vụ cho sân bay này và giải quyết bài toán hạ tầng giao thông vì trước nay việc ùn ứ, ách tắc quanh sân bay diễn ra thường xuyên. Nhất là khi chúng ta sắp có nhà ga T3 (đang được xây dựng) thì phải tính toán các hướng ra, hướng thoát xe cho sân bay này.

Về hình thành đô thị quanh sân bay Tân Sơn Nhất, chúng ta phải xét đến cả bốn hướng. Hướng nam và đông là đường Trường Sơn tới Công viên Gia Định thì đô thị hóa đã định hình với nhà hàng, trung tâm thương mại, chung cư kéo dài. Hướng tây là phần cuối đường Cộng Hòa giao đường Trường Chinh gần như cũng có các dịch vụ, khu đô thị và cứ để cho nó phát triển theo thời gian, không cần phải xáo trộn hay điều chỉnh.

Còn hướng bắc, có sân golf và còn quỹ đất, việc này cũng đã được nhắc đến từ lâu, lợi ích kinh tế - xã hội như thế nào. Việc để sân golf hay quy hoạch làm gì cũng cần nghiên cứu, cân nhắc của cơ quan chức năng nhưng lưu ý dù phát triển gì ở khu vực này thì cũng làm thấp tầng do đây là đường lên xuống của máy bay.

Ông TRẦN QUANG THẮNG, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP.HCM:

Có hai quan điểm về sân golf Tân Sơn Nhất

Bài toán quy hoạch lại sân golf Tân Sơn Nhất vẫn cần có thời gian để đi đến kết luận cuối cùng do chưa thống nhất được hai luồng quan điểm. Cụ thể, một bên cho rằng sân golf Tân Sơn Nhất chiếm diện tích lớn, gây lãng phí đất đai và ảnh hưởng đến an ninh hàng không. Do đó, bên này đề nghị tái cấu trúc sân golf để dành đất cho các dự án phát triển đô thị, như mở rộng sân bay, xây dựng nhà ga, trung tâm thương mại, khu dân cư, công viên hay bệnh viện.

Bên còn lại cho rằng đây là một sân golf đẹp, hiện đại và sang trọng, thu hút nhiều du khách và doanh nhân trong và ngoài nước. Điều này góp phần phát triển du lịch, thể thao, kinh tế của TP.HCM và cả nước. Mặt khác, việc tái cấu trúc sân golf sẽ gây thiệt hại cho nhà đầu tư và người chơi golf.

Còn về mô hình đô thị sân bay, Sở QH-KT TP.HCM đã chủ trì, phối hợp với UBND các quận và sở, ngành liên quan, nghiên cứu, xem xét định hướng phát triển dài hạn khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Các quận Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận cũng cần bổ sung các nghiên cứu, đề xuất về mô hình phát triển thương mại, dịch vụ phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Đối với việc hình thành đô thị sân bay, cần phải xem xét tổng thể các yếu tố như kết nối giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, metro, đường hàng không, công trình công cộng, vui chơi giải trí…

Bên cạnh đó cũng lưu ý yếu tố tập trung ngành nghề phù hợp, phát triển du lịch, logistics, giới thiệu lịch sử, văn hóa đặc thù. Từ đó nâng cao chất lượng sống, làm đẹp môi trường cảnh quan quanh sân bay này.•

Đề xuất chuyển sân golf Tân Sơn Nhất thành trung tâm thương mại Trước đó, liên danh tư vấn gồm Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP), Viện Quy hoạch miền Nam, Công ty TNHH Không Gian Xanh và Công ty EnCity có báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 (đồ án) cho thấy hiện trạng, tiềm năng phát triển trong tương lai của các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, trong đó có vai trò của khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình. Theo đó, liên danh tư vấn đề xuất tái cấu trúc khu vực sân golf Tân Sơn Nhất thành một trung tâm thương mại dịch vụ lớn. Trung tâm này có tính chất chính là thiết kế, trình diễn, hội chợ thời trang quốc tế. Ngoài ra, liên danh tư vấn cũng cho biết cần nghiên cứu mô hình đô thị sân bay Tân Sơn Nhất để có các định hướng phát triển, kiểm soát sử dụng đất phù hợp với xu thế phát triển thị trường. Từ đó đón đầu cơ hội đầu tư cũng như cung cấp các giải pháp hạ tầng khung chiến lược để dẫn dắt mô hình phát triển đô thị.

