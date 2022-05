Siêu trộm khu nhà giàu tại TP.HCM 'hành nghề' chỉ với 5 quả bơ

Ngày 11-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Văn Đăng (tự Đăng Mèo, sinh năm 1975 tại Hà Nội) 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Đăng bị cáo buộc và thừa nhận thực hiện 24 vụ trộm cắp trên địa bàn các quận 3, 6, 10, 12, Bình Tân và Thủ Đức. Tổng giá trị tài sản Đăng đã chiếm đoạt trong khoảng thời gian từ ngày 29-8-2018 đến ngày 3-2-2020 là hơn 5,36 tỉ đồng.

Ngày 10-7-2020, siêu trộm này bị bắt trong trường hợp khẩn cấp. Kết quả ghi lời khai, chỉ điểm, nhận dạng và đối chất với Nguyễn Thị Yến Linh, Đăng xác nhận đã bán toàn bộ tài sản là kim loại vàng và ngoại tệ trộm được cho Linh (chủ tiệm vàng Kim Linh đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, quận Tân Bình).

Tuy nhiên, do Linh không thừa nhận và không có chứng cứ khác để chứng minh Linh đã mua tài sản do Đăng phạm tội mà có, nên không có cơ sở để xử lý đối với Linh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài ra, Đăng còn khai sử dụng toàn bộ số tiền bán tài sản do phạm tội mà có để đánh bạc. Cụ thể là cá độ đá gà tại huyện Hóc Môn, TP.HCM và tại Campuchia. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc nhưng do chỉ có lời khai của Đăng, không có chứng cứ khác để chứng minh, nên không có cơ sở để xem xét xử lý về tội đánh bạc.

Để thực hiện các phi vụ trộm, Đăng chọn mục tiêu là các khu nhà giàu rồi đóng giả là người quen đến sửa nhà vệ sinh, sửa máy lạnh, sửa cửa và đóng giường… để vào được nhà. Sau đó, Đăng lợi dụng sơ hở của chủ nhà để chiếm đoạt tài sản rồi tẩu thoát. Có vụ đạo cụ của Đăng chỉ đơn giản là năm quả bơ.

Cụ thể, chiều 15-4-2020, Đăng chạy xe đi đến một nhà ở Khu phố 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức của chị NTTH. Đăng dừng xe trước nhà và gọi cửa. Thấy người giúp việc từ trong nhà đi ra, Đăng giả làm người quen hỏi “Có anh ở nhà không” thì được trả lời là “không có chị H ở nhà”.

Lúc này, Đăng biết chủ nhà tên là chị H, Đăng nói với người giúp việc là Đăng biếu chị H năm quả bơ. Người giúp việc mở cửa để lấy bơ thì Đăng xin cho vào nhà để rửa tay.

Lợi dụng lúc người giúp việc đi ra phía sau nhà bếp, Đăng đi lên tầng một rồi vào phòng ngủ lấy trộm tài sản. Đăng dùng tua vít phá ổ khóa tủ gỗ, mở lấy tài sản gồm 14.000 Đô la Mỹ, 5.000 Đô la Canada, 400 Đô la Úc, vàng miếng, vàng nữ trang và nhẫn có kim cương cùng 150 triệu đồng, bỏ vào túi nilon đi xuống tầng trệt lấy xe tẩu thoát. Đăng khai bán ngoại tệ và vàng trên cho Linh được 410 triệu. Sau đó, mang toàn bộ số tiền đến khu vực huyện Hóc Môn đá gà bị thua hết.

Vào cuộc, công an xác định năm quả bơ không có chất gây mê, không có hàm lượng độc chất gây nguy hiểm đến tính mạng. Còn trị giá tài sản Đăng đã lấy là gần 689 triệu đồng.