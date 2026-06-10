Số cuộc xung đột vũ trang lên mức cao nhất kể từ Thế chiến II 10/06/2026 05:53

(PLO)- Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) cho thấy năm 2025 là năm có số người chết do xung đột cao thứ ba kể từ Chiến tranh Lạnh.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) của Na Uy, số cuộc xung đột vũ trang trong năm 2025 đã ở mức cao nhất kể từ khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, tờ DW đưa tin.

Báo cáo "Xu hướng xung đột" của PRIO công bố ngày 9-6 cho thấy trong năm ngoái có 65 cuộc xung đột liên quan ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ năm 1946.

Khói bốc lên từ địa điểm xảy ra cuộc không kích của Israel ở làng Nabatieh al-Fawqa (Lebanon) ngày 4-6. Ảnh: AFP

Số lượng các cuộc xung đột giữa các quốc gia vào năm ngoái cũng đạt mức cao nhất trong 80 năm, tăng lên mức 8 cuộc, gấp đôi so với năm 2024, với các cuộc đụng độ giữa Ấn Độ và Pakistan, Afghanistan và Pakistan, Campuchia và Thái Lan, cũng như cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Khoảng 35 quốc gia tham gia vào các cuộc xung đột, nhưng chưa đến một nửa trong số đó chỉ can dự một cuộc xung đột duy nhất. Ví dụ, Israel đồng thời tham gia vào nhiều cuộc xung đột khác nhau ở Gaza, Syria, Lebanon, Iran và chống lại nhóm Houthis ở Yemen.

Châu Phi là lục địa bị ảnh hưởng nhiều nhất do các cuộc xung đột giữa các quốc gia, tiếp theo là châu Á, Trung Đông, châu Mỹ và châu Âu.

Báo cáo cho thấy có 75 cuộc xung đột phi nhà nước vào năm 2025, giảm nhẹ so với 79 cuộc xung đột vào năm 2024. Báo cáo cho biết bạo lực gây chết người giữa các băng đảng ma túy Mexico đã giảm đáng kể vào năm ngoái.

"Xu hướng này cho thấy sự phức tạp ngày càng tăng trong động lực xung đột, với nhiều bên tham gia hơn, điều này có những tác động quan trọng đến cách chúng ta phân tích và ứng phó xung đột” - theo báo cáo.

Theo báo cáo, khoảng 245.000 người đã thiệt mạng liên quan xung đột vũ trang vào năm 2025, khiến đây trở thành năm có số người chết cao thứ ba trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh.

Báo cáo của PRIO cho biết số người chết do giao tranh trong 5 năm qua nhiều hơn cả hai thập niên trước năm 2021.

PRIO dựa trên số liệu do Chương trình Dữ liệu Xung đột Uppsala (UCDP), trực thuộc ĐH Uppsala (Thụy Điển), biên soạn. Nghiên cứu này phân loại bạo lực có tổ chức thành ba nhóm: xung đột liên quan đến ít nhất một quốc gia, xung đột phi nhà nước và bạo lực đơn phương chống lại thường dân.