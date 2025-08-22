Sửa án vụ chồng bồi thường cho vợ nhưng không được xem là tình tiết giảm nhẹ 22/08/2025 06:00

(PLO)- Bị hại có đơn bãi nại và xin miễn TNHS cho chồng là bị cáo nhưng HĐXX nói không; tuy nhiên HĐXX phúc thẩm ghi nhận tình tiết giảm nhẹ khi bị cáo (chồng) bồi thường cho bị hại (vợ).

Vừa qua, TAND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành bản án phúc thẩm vụ án hình sự giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, xảy ra tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, nay là phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

VKS sơ thẩm đề nghị án treo nhưng tòa nói không

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 1-2021, THK (sinh năm 2000) và NTKT (sinh ngày 8-3-2006) gặp và quen nhau.

Đến tháng 3-2021, T đến nhà K chơi và cả hai có quan hệ tình dục. Lúc này, T chưa đủ 16 tuổi.

Từ tháng 3 đến tháng 4-2021, K và T đã quan hệ tình dục 3 lần tại nhà K. Đến đầu tháng 4-2021, T phát hiện mình mang thai nên đến nhà K sống như vợ chồng.

Sau đó, T sinh con đầu lòng vào tháng 1-2023. Tháng 5-2024, K và T đi đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống, K và T có thêm con vào tháng 6-2024.

Đến ngày 24-7-2024, công an phát hiện T sinh con khi chưa đủ 16 tuổi. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã khởi tố bị can và đề nghị truy tố K về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ngày 12-3, TAND thị xã Ninh Hòa cũ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, đại diện VKSND thị xã Ninh Hòa cũ thực hiện quyền công tố vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX phạt bị cáo K 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Đồng thời, ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi thường số tiền 10 triệu đồng giữa bị cáo và bị hại.

Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm cho rằng việc bị cáo bồi thường thiệt hại cho bị hại 10 triệu đồng vào tháng 12-2024 khi cả hai đã là vợ chồng. Vì vậy, số tiền này là tài sản chung của vợ chồng nên không thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Tòa sơ thẩm cho rằng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xử phạt thật nghiêm minh, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

HĐXX sơ thẩm cũng ghi nhận bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Bị cáo có nhân thân tốt, giữa bị cáo và bị hại đã đăng ký kết hôn.

Đồng thời, bị cáo K là lao động chính trong gia đình, có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận. Bị hại cũng có đơn bãi nại và xin miễn trách nhiệm hình sự.

HĐXX sơ thẩm xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ và tuyên phạt bị cáo K 3 năm 6 tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau đó, bị cáo K và bị hại T cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Quan điểm của Tòa phúc thẩm

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa nêu quan điểm đối với kháng cáo của bị cáo và bị hại, cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng tòa sơ thẩm không áp dụng tình tiết giảm nhẹ đã bồi thường thiệt hại là có thiếu sót; việc xử phạt bị cáo K 3 năm 6 tháng tù là quá nặng so với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo.

Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt đối với bị cáo K.

HĐXX phúc thẩm nhận định tòa sơ thẩm cho rằng bị cáo và bị hại là vợ chồng nên số tiền mà bị cáo bồi thường cho bị hại là tài sản chung của vợ chồng để không áp dụng tình tiết giảm nhẹ là không đúng.

Tòa phúc thẩm cho rằng đây là vụ án hình sự nên mối quan hệ trong vụ án này là giữa bị cáo, người thực hiện hành vi phạm tội và bị hại, người bị thiệt hại. Vì vậy, không thể áp dụng mối quan hệ là tài sản chung là quan hệ dân sự trong vụ án này.

Ngoài ra, bị cáo cũng tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng. HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo K 3 năm tù.