10 người bị kẻ lạ đâm được điều trị phơi nhiễm ra sao?

Sáng 8-4, TS-BS Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) đã thông tin chi tiết đến báo chí sự việc 10 người bị đâm phải điều trị phơi nhiễm HIV xảy ra gần đây.

Theo BS Hùng, sự việc đầu tiên được ghi nhận vào ngày 23-3 khi có một người dân đến BV tư vấn điều trị phơi nhiễm HIV. Người này khai bị một người lạ dùng vật nhọn đâm. "Số ca đến tư vấn điều trị rải rác và khai với mỗi tua trực khác nhau", BS Hùng cho biết.

“Tuy nhiên, sự việc không còn là cá biệt cho đến ngày 30-3, tua trực của BV ghi nhận có đến 5 người đến tư vấn điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV do cùng bị một người lạ dùng vật nhọn đâm gây thương tích chảy máu. Trong số 5 người này có một người đàn ông người Philippines (53 tuổi). Lời khai của những người bị đâm cho hay đều bị đối tượng đâm lén từ phía sau gây nên vết thương ở tay, lưng nên họ không xác định được chính xác vật nhọn đó là gì. Lo ngại bị lây nhiễm HIV nên họ đến bệnh viện để được tư vấn điều trị”, BS Hùng thông tin.



Người dân đến tư vấn xét nghiệm tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nha. Ảnh: HOÀNG LAN

Cũng theo BS Hùng, tất cả người bị kẻ lạ mặt đâm đều ở trên địa bàn quận 5, trong đó nhiều nhất là ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, một trường hợp ở đầu bên kia cầu (quận 8).

Nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng và lặp lại thành chuỗi nên lãnh đạo BV đã có công văn khẩn gửi các cơ quan chức năng như Sở Y tế TP.HCM, Công an TP.HCM, Công an phường 1 quận 5 và Công an quận 5 để giải quyết. Về chuyên môn, BV đã áp dụng quy trình điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV theo quy định. Trước hết tư vấn người dân yên tâm, không nên hốt hoảng.

Ngày 1-4, khi BV có công văn gửi các cơ quan chức năng báo cáo về 9 ca bị đâm thì đến ngày 3-4 lại thêm một ca nữa, nâng tổng số người bị đâm lên 10 ca. Từ ngày 3-4 đến nay BV chưa ghi nhận ca mới.

BS Hùng khuyến cáo khi người dân có vết thương nghi ngờ phơi nhiễm HIV cần bình tĩnh xử trí. “Đối với vết thương chảy máu nên để thời gian ngắn cho máu chảy ra tự nhiên cuốn theo vi sinh vật gây bệnh. Sau đó rửa vết thương dưới nước sạch, dùng thuốc sát trùng rồi nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV”.

BS Hùng cũng tư vấn, khi được điều trị dự phòng, người dân sẽ được cho dùng thuốc điều trị dự phòng 3 ngày đầu tiên để kiểm tra tác dụng phụ. Đồng thời làm các xét nghiệm xem người đó từng bị nhiễm HIV trước hay không rồi mới cấp thuốc điều trị 25 ngày tiếp theo. Sau 4 tuần, người điều trị sẽ được kiểm tra tái khám và hẹn 3 tháng sau kiểm tra tình trạng nhiễm HIV.

BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM hiện đang áp dụng 2 phác đồ theo quy định. Phác đồ bậc 1 chi phí 500 ngàn đồng, liệu trình 28 ngày điều trị, phác đồ bậc 2 chi phí 2,2 triệu đồng tùy khả năng người bị tai nạn. Nếu người đang công tác trong lực lượng công an, nhân viên y tế bị tai nạn nghề nghiệp sẽ được điều trị miễn phí.

Cũng theo BS Hùng, thuốc điều trị có thể có một số tác dụng phụ như chóng mặt, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, đau bụng thoáng qua cho đến gây thiếu máu. Tuy nhiên, hầu hết người bị phơi nhiễm HIV đến BV đều tuân thủ quá trình điều trị tốt sau khi được tư vấn và giảm tác dụng phụ của thuốc, nếu có.

“Do đó, người dân khi điều trị bằng thuốc dự phòng nếu thấy có nhiều tác dụng phụ khó chịu như không dung nạp thuốc, nôn ói nhiều nên quay lại BV để xem xét hỗ trợ thuốc, thay đổi phác đồ điều trị cho phù hợp. BV luôn túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng tư vấn, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV cho người dân”, BS Hùng cho hay.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an quận 5, TP.HCM, cho hay hiện đã bắt được đối tượng dùng vật nhọn đâm người đi đường. Sau khi nhận được tin báo công an quận 5 đã khẩn trương tiến hàng điều tra. Tuy nhiên, bước dầu đầu làm việc phát hiện đối tượng có dấu hiệu bị tâm thần, các chứng cứ thu thập ban đầu chưa đủ để tạm giữ nên công an quận 5 cho gia đình bảo lãnh đối tượng về.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.