2 bệnh viện chạy đua cứu sống bé trai nghèo

Ngày 6-3, BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) thông tin lần đầu tiên BV đã phối hợp với BV Chợ Rẫy TP.HCM thực hiện kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhi nguy kịch tính mạng.



Nửa giờ từ cõi chết trở về

Kỹ thuật ECMO là kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể, máu sẽ được đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân và chạy qua một hệ thống máy có màng lọc, sau đó trả về cho người bệnh.

Trước đó, bé trai DMK (15 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) nhập BV quận Thủ Đức trong tình trạng sốt cao, khó thở, tay chân lạnh, trụy tim mạch, rối loạn tri giác, hô hấp.

BV quận Thủ Đức nhanh chóng hội chẩn với các bác sĩ BV Nhi đồng 1. Qua hội chẩn lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị viêm cơ tim cấp, sốc tim, nhiễm trùng huyết nguy kịch nên quyết định chuyển bệnh nhi đến BV Nhi đồng 1 cứu chữa.

Trực tiếp thăm khám bệnh nhi, PGS-TS-BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức chống độc tích cực, BV Nhi đồng 1, cho biết bé K. bị viêm cơ tim cấp trên nền nhiễm trùng huyết nặng. Do bé có biểu hiện trụy tim mạch nên BV phải dùng thuốc vận mạch liều cao nhưng cơ thể bé không đáp ứng và đứng trước nguy cơ tử vong.

BV đã báo động đỏ toàn BV và hội chẩn với BS chuyên khoa 2 Phan Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BV Chợ Rẫy. Sau đó quyết định dùng kỹ thuật ECMO để cứu bệnh nhi. 30 phút sau, BS Xuân đã cùng êkíp đến BV Nhi đồng 1 hỗ trợ các bác sĩ tại đây thực hiện kỹ thuật ECMO để cứu bệnh nhi.

“Nửa tiếng sau khi chạy ECMO, huyết động học, hô hấp của bệnh nhi dần ổn định. Cùng với đó, bệnh nhi được dùng thêm kháng sinh mạnh, lọc máu liên tục. Sau bốn ngày điều trị, bệnh nhi đã được cai ECMO và điều trị kháng sinh nhiễm trùng. Sau 12 ngày, tình trạng bệnh nhi đã ổn định, thở được khí trời và ăn uống bình thường, huyết động học tốt, dự kiến sẽ được xuất viện vào tuần sau” - BS Quang chia sẻ.

Cũng theo BS Quang, viêm cơ tim chủ yếu do nhiễm virus siêu vi, vi khuẩn. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhi K. là khá đặc biệt do nhiễm trùng huyết gây ra. Lý do bệnh nhi nhiễm trùng huyết vẫn chưa xác định được.



Gia cảnh bệnh nhân K. rất nghèo, bé đã phải bỏ học đi làm kiếm tiền phụ gia đình. Tình trạng bé K. hiện đã ổn định. Ảnh: HL

BV kêu gọi nửa tỉ đồng giúp bệnh nhân

“Nhà bệnh nhi K. rất nghèo, hiện bé đã nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ gia đình, lại không có BHYT. Chi phí chạy máy và điều trị cho bệnh nhi đã lên tới nửa tỉ đồng nhưng để cứu tính mạng bệnh nhân, BV không đặt nặng chi phí. Chúng tôi đang tìm cách nhờ các tổ chức xã hội chung tay giúp đỡ bệnh nhi” - BS Quang chia sẻ.

Lên thay mẹ bé K. kiệt sức vì chăm con tại BV những ngày qua, bà Trần Thị Hồng (dì bé K.) cho hay bé đang chở nước kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cha bé K. làm thợ hồ, mẹ làm công nhân, thu nhập bấp bênh, bé K. là con đầu và có hai em.

Trước khi nhập BV nguy kịch, bé K. chỉ bị sốt thông thường, gia đình có mua thuốc cho bé uống nhưng không đỡ. Đến ngày thứ sáu, bé K. có biểu hiện rối loạn tri giác, khó thở nên được đưa nhập BV.

“Mấy năm trước bé K. đang học lớp 6 thì bỏ dở để chăm em út (nay được năm tuổi) cho cha mẹ đi làm. Hiện cha mẹ bé đang vay mượn để lo viện phí. Khi mới nhập BV, nhà có một xe máy có giá trị, cha mẹ bé đã cầm lấy 5 triệu đồng để lo cho con. Nếu BV không cho nợ viện phí thì gia đình chắc đành đưa bé về chứ không thể nào xoay xở được số tiền lớn như vậy” - bà Hồng nói.