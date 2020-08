21 ngày cân não trong tâm dịch COVID-19

Biệt đội siêu đặc biệt Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định 3365/QĐ-BYT ngày 30-7 của Bộ Y tế. Trưởng bộ phận này là Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng 11 thành viên. Cũng tại Quyết định 3365, Bộ Y tế đã thành lập và cử vào Đà Nẵng bốn đội hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật. Trong đó, đội điều tra - giám sát dịch do ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, làm đội trưởng cùng chín thành viên. Đội điều trị do ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, làm đội trưởng cùng 29 thành viên. Đội xét nghiệm do bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, làm đội trưởng cùng 12 thành viên. Đội truyền thông do ông Ngô Anh Văn, Trưởng ban Xã hội - Bạn đọc (báo Sức Khỏe và Đời Sống), làm đội trưởng cùng sáu thành viên.