300 người phải cấp cứu trong ngày đầu Đại lễ Phật đản

Báo cáo nhanh của Tổ công tác y tế (Bộ Y tế) cho thấy chỉ trong ngày đầu tiên tại Đại lễ Phật đản, các tổ y tế đã khám và chăm sóc sức khỏe cho gần 300 đại biểu và khách tham quan. Đa số các trường hợp phải chăm sóc đều liên quan đến các triệu chứng như say nắng, cảm nắng, viêm đường hô hấp trên, tăng huyết áp...



Theo PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, đến thời điểm hiện tại không ghi nhận trường hợp nào ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho Đại lễ, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong đã phối hợp với Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam kiểm tra, giám sát 35.800 suất ăn gồm: Ăn sáng tại các khách sạn và 3 chùa, 800 suất ăn chay buffet.



Hình ảnh khai mạc tại Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Tại tỉnh Ninh Bình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình đã cử cán bộ giám sát và thường trực tại 9 khách sạn, tổng số suất ăn đã giám sát là 1.189 suất bao suất ăn sáng và suất ăn trưa.



Phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), Bộ Y tế đã bố trí 5 Tổ y tế phục vụ các đại biểu và khách tham quan tại Trung tâm hội nghị; Điện Tam Thế, Quan Âm, Pháp Chủ và Chùa ngọc.

Đặc biệt, tại Trung tâm hội nghị, ngoài Tổ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam còn có các chuyên gia đầu ngành về tim mạch, ngoại khoa, hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thường trực.