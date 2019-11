40 bác sĩ ở TP.HCM 'đi học' cấp cứu ban đầu ngoài bệnh viện

Tham gia lớp học có 40 BS đang công tác ở Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM và 30 trạm cấp cứu vệ tinh trên địa bàn TP. Lớp học kéo dài trong 5 ngày (từ 4 đến 8-11), học viên được cấp chứng chỉ nếu kiểm tra đạt.





Nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đang chuyển bệnh nhân vào BV. Ảnh: TRẦN NGỌC

Giảng viên gồm những chuyên gia đầu ngành đang công tác tại các BV lớn như BS Bạch Văn Cam, Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam; BS Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc BV Từ Dũ TP.HCM; TS-BS Huỳnh Văn Ân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực-chống độc BV Nhân dân Gia Định TP.HCM…



Theo BS Long, nhu cầu cấp cứu ngoài BV của dân TP.HCM hiện rất cao, đòi hỏi những BS trực tiếp tham gia phải giỏi chuyên môn và các kỹ năng cấp cứu. Nội dung lớp học tập trung vào việc tiếp cận và xử lý ban đầu các tình huống cấp cứu thường gặp xảy ra ngoài BV.