5 phút thần tốc cứu cặp sinh đôi bị sa dây rốn

Mới đây, các bác sĩ khoa Cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tiếp nhận sản phụ Nguyễn Minh Ng (33 tuổi, ngụ tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) được người nhà đưa vào cấp cứu với tình trạng vỡ ối.

Kết quả thăm khám cho thấy, sản phụ chuyển dạ, con lần 2, song thai, thai 33 tuần 3 ngày ối vỡ sớm và sa dây rốn.

Ngay lập tức, sản phụ được chuyển lên phòng mổ cấp cứu theo quy trình báo động đỏ nội viện. Cả ekip trực đã rất khẩn trương mỗi người một việc, đặt sản phụ nằm đầu thấp, kê cao mông, đồng thời xử trí theo đúng phác đồ của trường hợp sa dây rốn và tiến hành chuyển mổ cấp cứu. Các bác sĩ chuyên khoa sản, nhi – sơ sinh, gây mê hồi sức được huy động, phối hợp nhịp nhàng thực hiện phẫu thuật.

Chỉ sau thời gian 5 phút kể từ khi bệnh nhân đến khám, hai bé trai chào đời với cân nặng lần lượt là 2.300 gram và 1.900 gram trong niềm vỡ òa hạnh phúc của gia đình và các bác sĩ.



Cặp song sinh chào đời bình an. Ảnh: BVCC

Theo BS CKII Phạm Thị Linh, Trưởng khoa Hậu sản, đây là trường hợp cấp cứu tối cấp, sản phụ bị sa dây rốn tới 20 cm ra ngoài âm hộ, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời thì tỉ lệ tử vong cho bé rất cao do cuống rốn bị chèn ép giữa ngôi và thành chậu hông. Hoặc do khi bị sa ra ngoài âm đạo, việc cung cấp máu của dây rốn cho thai bị đình trệ do chèn ép các mạch máu dây rốn. Trung bình cứ 300 trẻ chào đời có 1 ca mắc sa dây rốn.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sa dây rốn như mẹ sinh đẻ nhiều lần, ngôi thai bất thường, phần phụ (đa ối...), bấm ối khi ngôi còn cao lỏng... Cho đến nay, chưa có biện pháp cụ thể nào để ngăn ngừa hiện tượng sa dây rốn.

Vì vậy, điều quan trọng nhất để tránh tai biến này là các thai phụ cần đi khám thai định kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa uy tín để bác sĩ có thể phát hiện yếu tố nguy cơ,từ đó cảnh báo cũng như tư vấn chọn nơi sanh an toàn.