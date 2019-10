Amway Việt Nam và hành trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Amway Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Amway toàn cầu với nhãn hàng thực phẩm bổ sung Nutrilite, có 10 năm liên tiếp đạt chứng nhận “Nutrilite là nhãn hiệu Vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới”.



Là doanh nghiệp luôn tiên phong trong hoạt động nâng cao nhận thức về sức khỏe, nhiều năm qua, Amway đã triển khai chương trình BodyKey By Nutrilite nhằm xây dựng một cộng đồng có lối sống lành mạnh, yêu thích thể thao. Bên cạnh đó, Amway Việt Nam thường xuyên tổ chức hội thao tại các thành phố lớn trên cả nước nhằm lan tỏa thông điệp về sức khoẻ cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của gia đình Việt.

Chương trình BodyKey By Nutrilite nhằm xây dựng cộng đồng có lối sống lành mạnh, yêu thích thể thao do Amway khởi xướng



Trong hành trình nỗ lực góp phần nâng tầm sức khỏe của người Việt, đối tượng mà Amway hướng tới không chỉ là người trưởng thành, mà còn là trẻ em. Và trẻ em là đối tượng chủ yếu của các hoạt động vì cộng đồng của Tập đoàn Amway trên toàn thế giới thông qua chiến dịch “Nutrilite Power of 5”.



Từ năm 2015, Amway Việt Nam đã tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề suy dinh dưỡng ở trẻ em. Chương trình đã phân phối miễn phí hơn 1 triệu hộp sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutrilite Little Bits cho hơn 92.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại các huyện vùng sâu, vùng xa của 5 tỉnh: Hà Giang, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa và Lào Cai. Bên cạnh đó, Amway phối hợp với ngành y tế tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức, thực hành về dinh dưỡng cho cán bộ y tế, phụ nữ có thai, trao đổi thông tin giữa nhân viên y tế với phụ nữ có con dưới 5 tuổi nhằm giúp đỡ họ có cách thức hành đúng trong chăm sóc và nuôi trẻ tại nhà. Vừa qua, Amway Việt Nam phối hợp cùng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) ký kết dự án “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi, giai đoạn 2019-2020”.

Ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, chia sẻ: “Là một tập đoàn toàn cầu có lịch sử hơn 60 năm về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, Amway đã và đang đầu tư nhằm mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, được tạo ra từ những thành tựu khoa học hiện đại. Đồng thời, chúng tôi mong muốn truyền đi thông điệp về chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao ý thức và sự quan tâm của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe”.

Mỗi sản phẩm của Amway là kết quả của dây chuyền sản xuất được xây dựng theo tiêu chí của Tập đoàn Amway toàn cầu, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan nhà nước Việt Nam và các tổ chức chứng nhận quốc tế



Vào ngày 24-5-2019, Amway vinh dự đạt được chứng nhận tiêu chuẩn “Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe” HS GMP (Health Supplement Good Manufacturing Practices) do Bộ Y tế ban hành. Chứng nhận HS GMP là công cụ hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng, đảm bảo việc tạo ra các sản phẩm an toàn cho người sử dụng.



Với một nền tảng kiến thức sức khỏe được hỗ trợ bởi thành tựu khoa học tiên tiến, cùng với việc hình thành thói quen sống lành mạnh của một cộng đồng yêu thể thao, hành trình cải thiện thể chất của người Việt đang có những thay đổi đáng kể. Sức mạnh thể chất là điểm tựa cho sức mạnh tinh thần, một cộng đồng khỏe mạnh sẽ là nguồn lực để phát triển xã hội.