Chiều 1-2, tin từ cổng thông tin điện tử An Giang cho biết trường hợp ông T.Đ.N. trở về từ thành phố Chí Linh – Hải Dương có kết quả âm tính (lần 1) với SAR-CoV-2 và ông này hiện đang cách ly tập trung ở TP Long Xuyên.

Theo đó, sáng ngày 1-2, kết quả xét nghiệm CCOVID-19 của Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh An Giang, trường hợp của ông T.Đ.N. trở về từ thành phố Chí Linh – Hải Dương ngày 27-1; ngụ Phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, có kết quả âm tính (lần 1) với SAR-CoV-2.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh An Giang, tính đến sáng 1-2, tại An Giang, đối với các trường hợp trở về từ vùng dịch, hiện nay An Giang đã thực hiện xét nghiệm 76 trường hợp, trong đó 68 trường hợp âm tính với SAR-CoV-2, còn 8 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.



Ban chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh An Giang quán triệt việc nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị nhất là trong dịp Tết nguyên đán. Ảnh: angiang.gov.vn

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang trong buổi họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh. Tiếp tục khẩn trương rà soát, tổ chức khai báo y tế thật kỹ, quản lý chặt chẽ các trường hợp đi về từ vùng dịch (tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hải Dương) kể từ ngày 1-1-2021 đến nay; đồng thời thông tin nhanh các kết quả xét nghiệm. Theo dõi sát thông tin các trường hợp mắc mới theo công bố của Bộ Y tế để có hành động nhanh và kịp thời phòng, chống dịch.



Các địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”. Nâng cao mức cảnh báo, cảnh giác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp đến. Chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly, không để quá tải các cơ sở cách ly tập trung. Các điểm du lịch và người dân người dân đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K theo khuyến cáo của ngành Y tế.



Phó Chủ tịch Lê Văn Phước chỉ đạo thông tin công khai các số liệu về tình hình COVID-19 hằng ngày. Tập trung vào việc khuyến cáo người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để sẵn sàng phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch.