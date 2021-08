Chiều 8-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao công tác phòng chống dịch của An Giang thời gian qua. Dù là tỉnh có nguy cơ cao nhưng An Giang đã làm tốt, khống chế số ca nhiễm thấp hơn nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực.



Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NGÔ CHUẨN

Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị An Giang tiếp tục thực hiện tốt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Phó Thủ tướng lưu ý An Giang cần phân loại, tách các trường hợp F0 nhẹ, không triệu chứng điều trị nhẹ; trường hợp nặng tập trung điều trị; hướng dẫn người dân tự lấy mẫu nhằm giảm tải cho nhân viên y tế, tránh nguy cơ lây nhiễm khi tập trung lấy mẫu…

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết từ 15-4 đến nay tỉnh ghi nhận 531 ca nhiễm COVID-19, đang điều trị 343 ca. Trong năm 2021, An Giang sẽ hoàn thành tiêm chủng cho ít nhất 95% dân số đủ 18 tuổi trở lên nếu được phân bổ đủ nguồn vaccine.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra tại khu điều trị COVID-19 Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang. Ảnh: NGÔ CHUẨN

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, An Giang lại có đường biên giới dài giáp Campuchia, lượng người từ vùng có dịch trong nước về nhiều, do đó tỉnh kiến nghị Chính phủ cho chủ trương xây dựng Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại tỉnh.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Y tế sớm hỗ trợ thêm cho tỉnh các trang thiết bị, bộ kit xét nghiệm PCR…

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đi kiểm tra khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang