Ngày 1-7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết địa phương vừa ghi nhận 11 trường hợp có kết quả PCR dương tính COVID-19.

Cụ thể, 8 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở thị trấn Long Bình và 3 trường hợp đã hết cách ly 21 ngày, đến ngày 28 thì kết quả xét nghiệm lần 4 dương tính COVID-19.

Ngành chức năng hiện đã truy vết được 56 F1 và tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan. Trung tâm Y tế huyện An Phú cũng đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân và cho xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế để đảm bảo cho an toàn trong cơ sở y tế.



Khu cách ly tập trung thị trấn An Phú, huyện An Phú, An Giang. Ảnh: HD

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú khuyến cáo bà con ở huyện An Phú, TP Châu Đốc và thị xã Tân Châu hạn chế qua lại.

Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện An Phú quyết định thực hiện giãn cách xã hội kể từ 7 giờ ngày 1-7.

Trong đó, thị trấn Long Bình thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, các khu vực trọng điểm của thị trấn Long Bình có liên quan đến các ca dương tính thì thực hiện theo Chỉ thị 16. Các khu vực áp dụng Chỉ thị 16 có thể điều chỉnh, bổ sung tùy thuộc vào quá trình truy vết và kết quả xét nghiệm PCR.

Còn các khu vực còn lại của huyện An Phú thực hiện nghiêm theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.