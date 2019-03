Bác sĩ tư vấn cách nhận biết và phòng bệnh sán lợn

Cách phòng tránh bệnh sán lợn



Theo TS. Nguyễn Văn Lâm, người dân cần chú ý thói quen ăn uống của mình, không sử dụng thịt lợn ốm để chế biến thực phẩm, phải tuân thủ quy tắc: “ăn chín, uống sôi”, ăn các thức ăn đã được nấu chín kỹ, chế biến hợp vệ sinh.



Không ăn thịt lợn tái, chưa nấu chín, nem chua sống (do nguy cơ nhiễm



Thông thường, ấu trùng sán lợn sẽ chết khi được đun nấu ở nhiệt độ 75 độ C trong vòng 5 phút hoặc đun sôi trong vòng 2 phút.



Cần quản lý phân tươi, nhất là ở những vùng có người nhiễm sán dây lợn trưởng thành. Sử dụng hố xí hợp vệ sinh.



Người có sán trưởng thành trong ruột phải được điều trị, không phóng uế bừa bãi.



Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, vệ sinh cơ thể sạch sẽ.



