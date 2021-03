Từng bước chuẩn bị cho chính sách “visa vaccine” Tại cuộc họp, thường trực Ban Chỉ đạo cũng nghe và phân tích chính sách “visa vaccine” của một số nước. Ở Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã có những bước chuẩn bị ban đầu. Tuy nhiên, chính sách cụ thể liên quan đến “visa vaccine” phải căn cứ vào những đánh giá tiếp theo về tính an toàn, khả năng miễn dịch của từng loại vaccine và ở từng nước, từ đó có cơ chế phù hợp, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ mục tiêu kép nhưng phải đảm bảo an toàn. Trước đó, tại cuộc họp ngày 5-3, để phục vụ mục tiêu kép, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị Bộ Y tế chủ trì, cùng với Bộ Ngoại giao, Bộ VHTT&DL khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, ban hành các hướng dẫn tạo điều kiện cho những người đã được tiêm vaccine ở nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam bảo đảm an toàn.